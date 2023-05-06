'В РФ полно желающих это сделать': Юрий Великий в новой пародии насмешил реакцией Шойгу на 'атаку' беспилотников по Кремлю

Звезда "Квартала 95" Юрий Великий выпустил пародию на Сергея Шойгу, комментирующего так называемую "атаку" беспилотников по Кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. После инцидента 3 мая, пропагандистские СМИ утверждали, что Кремль якобы атаковали украинские беспилотники. Комик в который раз поразил аудиторию тонким юмором и острыми шутками.

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Юмористический ролик Великий разместил в личном Instagram. В нем от лица Шойгу он рассказал, каким образом беспилотники долетели до Москвы и остались незамеченными, а также объяснил причину возгорания купола резиденции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поводов для паники нет, мы во всем разобрались, ситуация полностью контролируемая, правда кем именно она контролируется, мы пока не разобрались. Без внешнего вмешательства тут не обошлось. Явно кто-то слил врагу координаты нашего Кремля. Потому что до атаки о месторасположении Кремля знали только три человека: я, Путин, и гугл карты. В россии тоже полно желающих это сделать, сам лично знаю четверых, прекрасные люди", – сказал в новой пародии Юрий Великий.

Он продолжил – после "вспышки" часть огня перекинулась на флаг, который был "героически" потушен "праздничным перессыком" Дмитрия Медведева. Второй беспилотник был сбит "доблестной" ПВО.

"В момент збития один из осколков упал в Ленинградской области и повредил высоковольтную линию электропередач, второй осколок долетел до Брянской области и пустил под откос целый железнодорожный состав. А третий, сам не понимаю как, оказался в Севастополе и уничтожил нефтебазу", – тонко описал последние события в России украинский юморист.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Юрий Великий в очередной своей пародии "рассекретил", что на самом деле было написано в бумагах Кадырова во время встречи с Путиным. Знаменитость умело передал тревогу и нервозность военного деятеля, который с листочков читал об "успехах" Чечни.

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