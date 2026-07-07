Будущее судебной экспертизы формируется в рамках профессионального диалога между представителями правоохранительных органов, адвокатами, судами и экспертным сообществом.

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Сегодня судебная экспертиза развивается значительно быстрее, чем меняется законодательство. Новые технологии, цифровые доказательства, военные преступления, масштабные разрушения – всё это ставит перед экспертным сообществом новые вызовы. Именно поэтому будущее отрасли формируется не в кабинетах, а в профессиональном диалоге.

Международный форум Forensic Science Future 2026 в Харькове стал именно такой площадкой. Представители судебно-экспертных учреждений, правоохранительных органов, судейского корпуса, адвокатуры, научного сообщества и международных партнеров обсудили практические вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются те, кто назначает, проводит и оценивает судебные экспертизы.

Особенно символично, что форум состоялся именно в Харькове – городе, который каждый день живет под угрозой российских обстрелов, но продолжает работать, обучать, исследовать и развиваться. Это еще одна возможность поддержать наших людей, которые остаются в городе, выполняют свою работу, готовят будущих специалистов, проводят научные исследования и обеспечивают функционирование судебно-экспертной системы даже в чрезвычайно сложных условиях.

Благодарю всех участников форума за профессиональную дискуссию, готовность делиться опытом и совместно работать над развитием судебной экспертизы.