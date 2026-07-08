В Киеве и области прогремели несколько взрывов до тревоги: в столице перебои со светом

В ночь на среду, 8 июля, российские войска совершили очередной ракетный обстрел Киевской области. Серия взрывов в Киеве и области прогремела еще до объявления тревоги. По меньшей мере два человека пострадали.

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Вследствие попаданий баллистических ракет в столице вспыхнул сильный пожар. Также в местных каналах писали о перебоях со светом.

Мониторинговые каналы отмечают, что, вероятно, враг наносил удары из установки С-400. Их перемещение и активность в большинстве случаев не отслеживаются.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистики с севера в 00:34 – уже после первых взрывов. После этого россияне произвели еще несколько залповых пусков ракет, раздавались повторные взрывы. А впоследствии противник направил на Киев реактивные БпЛА.

Последствия обстрела

В Деснянском районе в результате попадания ракеты загорелись складские помещения.

В Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании, сообщил мэр Виталий Кличко.

Главные истории дня

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 01:34 известно об одном пострадавшем вследствие вражеской атаки. А уже вскоре Кличко сообщил о двух пострадавших, одного из них госпитализировали медики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля государство-агрессор РФ вновь устроило масштабный обстрел, главной целью которого был Киев. В городе после ракетных и дроновых ударов зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах. Погибли 19 человек, еще десятки получили ранения.

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