Известные украинские интервьюеры Слава Демин и Эмма Антонюк заявили, что хотели бы пообщаться с певицей-предательницей из Украины Ани Лорак. Как заверили звезды, им действительно интересно узнать, чем руководствуется артистка, сотрудничая с россиянами, и как она к этому пришла.

Своими мыслями по поводу интервью с коллаборантами Демин поделился с Антонюк во время разговора на YouTube. Как выяснилось, в этом вопросе позиции двух блогеров совпадают.

"Я недавно понял, что мне было бы интересно даже взять интервью у Повалий и Лорак для того, чтобы понять, что у них в голове. У кого из предателей вы хотели бы взять интервью?" – спросил Демин.

Эмма Антонюк с энтузиазмом поделилась, что "страшно бы хотела" пообщаться с Ани Лорак, но не для того, чтобы "раз**бать". Она считает, что если такое впечатление складывается у зрителей, значит, интервьюеру нужно что-то менять.

"Лорак – это девочка из интерната из Черновцов, которая смотрела по телевизору на Аллу Пугачеву, когда ее обзывали "интернашкой". Ее одноклассница – это знакомая моей мамы. Я знаю рассказы из ее будней, и это были будни, которые мы не переживали в жизни, но мы бы не позавидовали", – сказала интервьюер.

Она предположила, что Лорак, очевидно, осуществила мечту, когда попала в Москву и за руки начала здороваться с Аллой Борисовной.

"Она про**алась во всем на пути к этой мечте и потеряла и себя, и все на свете. Не знаю, делает ли ее эта мечта счастливой. Но это очень сложный персонаж. Прямо литературный персонаж о том, как" через тернии к звездам" превратилось в "через тернии к г*вну", – объяснила интервьюер.

Тем временем Ани Лорак планирует получить российское гражданство. Известно, что она уже представила соответствующие документы. Говорят, на этот шаг предательницу подтолкнул Филипп Киркоров. Кремлевскую приверженность исполнительница заработала, выступая для высшего руководства РФ и финансируя депортацию украинских детей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Эмма Антонюк поссорилась в интервью с Иво Бобулом. Певец, ссылаясь на свой опыт, выдал несколько сексистских и пристрастных заявлений в адрес женщин, а интервьюер эмоционально на них отреагировала.

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