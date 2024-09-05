'А потом – нож в спину'. Звездный визажист Егор Андрюшин рассказал о дружбе в шоу-бизнесе и намекнул на хайп Ирины Федишин

Известный визажист Егор Андрюшин, услугами которого часто пользуются украинские звезды, рассказал, что, по его мнению, дружбы в шоу-бизнесе не существует. Несмотря на множество товарищей среди отечественных знаменитостей, блоггер понимает, что не имеет ни одного близкого человека.

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По словам 25-летнего визажиста, ему приходилось сталкиваться с предательством со стороны известной личности, которую он считал другом. Своими мыслями юноша поделился в интервью Weekend Show на Youtube-канале M1.

"Я уже говорил, что в шоу-бизнесе дружбы нет. У меня такой опыт. Есть приятельские отношения: кто мне поможет, кому я. Это круто, поддержка есть. Но для меня дружба это глубокое слово, которое я могу сравнить даже с отношениями .Такого человека в шоу-бизнесе у меня нет. Он был, но потом – нож в спину", – рассказал эксперт по красоте.

По мнению Егора Андрюшина, основной причиной отсутствия искренности между известными людьми становятся зависть и конкуренция. По своему опыту и советам знакомых визажист понял: рассчитывать можно только на себя.

Однако блоггер признался, что у него нет "черного списка" знаменитостей, которым никогда бы не согласился сделать макияж. Отметил лишь, что к исполнительнице Ирине Федишин, назвавшей представителей ЛГБТ-сообщества грешниками, относится с осторожностью.

"Если бы она мне написала: "Егор, ты такой крутой", и это будет означать, что она любит мое творчество и открыта к коллаборации, и изменила свое мнение относительно этой ситуации, то почему бы нет. Мы все ошибаемся и можем сказать что-то не то. Хайпонуть, например. Возможно, Иринка Федишин просто хайпонула", – высказался Егор Андрюшин.

Ранее OBOZ.UA писал, что звездный визажист Егор Андрюшин рассказал, какого партнера для жизни ищет и что готов для него делать.

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