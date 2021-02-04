Друг Ланового обвинил в смерти артиста организаторов его концертов

Друг российского актера Василия Ланового – музыкант Вячеслав Моцардо – убежден, что артист не заболел бы коронавирусом, если бы в разгар пандемии не ездил с концертами. Он обвинил в смерти Василия Семеновича организаторов этих выступлений.

Так, по словам Моцардо пожилого актера фактически заставляли выступать, несмотря на плохое самочувствие и кашель. Об этом он сообщил в интервью изданию "КП".

Музыкант также добавил, что к заражению Ланового COVID-19 привело общение с многочисленными фанатами, в том числе во время групповых фотосессий. А избежать гастролей актер не мог из-за контрактов с организаторами.

"Я понимаю: у Ланового возраст, ему исполнилось 87 лет, но чтобы так нелепо погибнуть. Вася поехал на концерт в Тверь. До этого был Брянск, Ржев… Что такое публичное мероприятие с участием Ланового? Все обязательно хотят с ним сфотографироваться без маски... Вот так и случилась беда. От концертов он отказаться не мог из-за организаторов, которые говорили, что все давно запланировано, деньги получены, грозили штрафными санкциями", – заявил Моцардо.

Журналисты вспомнили, что в интервью накануне Нового года Лановой жаловался на плохое самочувствие. При этом он все равно вышел на сцену, не желая подводить коллег.

"Я сыграл спектакль, хотя очень плохо себя чувствовал. Но для театра самое страшное – отмена спектакля", – говорил Лановой.

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