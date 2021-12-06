Дрожат руки, тяжело ходит: директор Ротару рассказал о здоровье 74-летней певицы

В сети продолжают распространяться слухи, что у легендарной украинской певицы Софии Ротаруразвилась болезнь Паркинсона. Концертный директор звезды Сергей Лавров опроверг подобные подозрения и успокоил фанатов, объяснив истинные причины трясущихся рук и головы народной артистки.

Изданию "Комсомольская правда" Лавров рассказал, что 74-летняя эстрадная вокалистка абсолютно здорова, однако на видео действительно можно заметить тремор. Он, по словам концертного директора, никак не связан с болезнями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трясущиеся руки исполнительницы хита "Червона рута" впервые заметили на ее выступлении в Берлине.

"Я видел этот ролик, который все обсуждают. Он снят во время недавнего корпоратива в Германии. Руки дрожат, да. Но не от болезни, у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях", – заявил Сергей.

Видео дня

Он объяснил, что дело в волнении. Звезда, не смотря на статус и многолетнюю карьеру, всегда искренне переживает перед выходом на сцену. Подобное состояние певицы можно заметить и на видео с прошлогодних концертов, однако в силу возраста сейчас это стало более заметно.

"Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое. Певицу немного трясет. Да, сейчас это более выражено, так как ей не 16, а 74 года. Годы идут... Плюс давление скачет после перелетов. Что вы хотите, она немолода", – рассказал концертный директор.

Также он отметил, что сейчас Софию Михайловну не часто можно увидеть на публике. Ее уже не интересуют гонорары, поэтому на выступления она соглашается с трудом.

"Она, честно говоря, уже с трудом соглашается на выступления, деньгами ее сложно заинтересовать, у нее все есть. Поэтому, если певица решила порадовать зрителей своим выступлением, значит для нее это действительно важно", – подытожил Лавров.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у Ротару заподозрили серьезную болезнь после выступления в Берлине. Чуть позже в сеть попало видео, где у Софии Михайловны неестественно дрожит голова.