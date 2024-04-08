Потап выступил в пророссийском клубе в Германии с русскоязычным репертуаром. Видео

Известный украинский рэпер Алексей Потапенко, он же Потап 6 апреля дал свой первый с момента полномасштабного вторжения концерт в Германии. Для этого он, как утверждают источники, выбрал пророссийский клуб, а репертуар шоу включал русскоязычные старые хиты групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi.

И пока сам музыкант у себя в Instagram публикует видео, как он поет едва ли не единственную вою украиноязычную песню "Найкращий день" из фильма "Скажене весілля", в сети распространяются и другие видео с концерта. В частности, портал "МУЗВАР" обнародовал видео, где Потап исполняет трек "Не пара".

Вместо Насти Каменских, а также Нади Дорофеевой все женские партии исполняла неизвестная вокалистка Дарья Шевченко родом из Днепра.

Именно журналисты "МУЗВАРА" заверили, что концерт проходил в пророссийском клубе.

"Потап таки добрался до берега. Солдат заочного ТРО в Барселоне дал первый концерт с момента полномасштабного вторжения в пророссийском клубе в Германии. Там вместе с участником группы MOZGI Dred, ди-джеем и солисткой он исполнил русскоязычную солянку хитов из всех возможных групп – Потап и Настя, Время и Стекло, MOZGI... Состоялось все это действо под соусом "Ukrainian/Russian Party". То есть до сих пор создавать общее культурное пространство для артиста — ок", – прокомментировали музыкальные обозреватели.

Здесь же следует сразу напомнить, что накануне в сети распространили афишу с анонсом выступлений Потапа в Германии, где презентовали его как артиста "российского ретро". Рэпер впоследствии прокомментировал эту ситуацию, заверив, что на площадках была использована афиша, которую финально с ним не согласовал, и он якобы искренне приносит извинения за то, что "не досмотрели". Однако инсайдеры OBOZ.UA сообщили следующее: "Ситуация, когда артист не в курсе изображенного на афише, обычно невозможна в принципе... Исполнители всегда ее согласовывают. Если артист утверждает, что не видел афишу, это не что иное как "стандартные отмазки" .

И хотя Потап отрекся от того, что представит себя за границей как представитель "российского ретро", его концертный репертуар изобилует именно русскоязычными треками. Рэпер же, очевидно, старается это скрыть от аудитории, выкладывая в сеть только "правильные" видео или их фрагменты, где не слышно русских слов.

Аудитория же в комментариях возмущается, что ее считают дураками. В частности, один из комментаторов подметил: "Ну да, главное не выкладывать видео с российскими песнями, и никто ничего не узнает".

Ранее OBOZ.UA писал о скандалах Потапа. Рэпер обозвал "чепухой" некоторые упреки фанов и назвал себя спортсменом, который "экологически проживает поражение".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!