Дочь пропагандиста Машкова выложила в сеть совместные фото с сестрой Зеленской

Актриса Мария Машкова, дочь ярого российского пропагандиста Владимира Машкова, в соцсети выложила общие фото со своей сестрой Милой Зеленской из Харькова. Мария, в отличие от отца, публично осудила российскую агрессию и выступает с антивоенными призывами.

Судя по фото, сестры наконец встретились: Мария приехала со спектаклем в Кишинев, куда также посетила Мила. Совместные фотографии актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ближе к 40 годам найти младшую смешную, умную, добрую и смелую – это очень мощный опыт. Спасибо нашей прапрабабушке из Кишинева", – подписала Машкова снимки. "И спасибо каждому, кто встречается нам на пути последнюю неделю… Ежедневно. Ежесекундно. Чудо", – добавила актриса.

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Напомним, о том, что активно выступающая против войны в Украине Мария Машкова нашла сестру-украинку, стало известно летом – из сообщения в Instagram актрисы. Подписчики актрисы сразу предположили, что она может быть родственницей украинского президента Зеленского. Однако Мария опровергла эту информацию. Вместе с сестрой они опубликовали информацию об истории своей семьи. Мол, они не имеют отношения к Зеленскому, как и "тысячи других людей на Земле, которые просто носят такую же фамилию".

Как выяснилось, прапрабабушка девушек, Мелания Зеленская, жена революционера Евгения Зеленского из Харькова. Родственник русской актрисы Машковой был организатором Революционно-социалистической группы, терроризировавшей царский режим Российской империи в начале 1900-х годов.

Актриса Мария Машкова живет с мужем и двумя дочерьми в США. Актриса не поддерживает отношения с отцом из-за разных взглядов на войну в Украине. Мария Машкова – единственный ребенок известного российского актера. На своей странице в Instagram актриса признается, что переживает конфликты на политической почве почти со всеми родственниками. Машкова также обратила внимание, что таких ситуаций в российском обществе немало.

Ранее OBOZ.UA писал, что после российского вторжения актер-путинист Владимир Машков публично обратился к дочери с требованием вернуться в Россию и извинился перед россиянами за ее "измену".

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