Российская актриса Мария Машкова и ее новоиспеченная сестра из Украины прояснили ситуацию с Зеленским

Российская актриса Маша Машкова, которая отреклась от России и недавно нашла свою сестру-украинку Милу, прояснила ситуацию с родственником-Зеленским. Некоторые подписчики сестер решили, что речь идет об общих предках с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако Машкова заверила, что у ее семьи есть своя история, которую они хотят рассказать. Соответствующий пост появился в соцсетях россиянки и украинки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Они объяснили, что у них есть предки-однофамильцы лидера Украины, но никаких родственных связей между ними нет.

"Удивительное, но необходимое уточнение. Наша семья не имеет никакого отношения к семье Владимира Александровича Зеленского, как и тысячи других людей на планете Земля, которые просто носят ту же фамилию. У нас есть собственная история семьи, которой мы гордимся и хотим рассказать. Спасибо за понимание", – написала Мила Зеленская.

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Ранее актриса Машкова поделилась, что нашла младшую сестру в Украине. Как выяснилось, прапрабабушка девушек – Мелания Зеленская – была женой революционера Евгения Зеленского.

В сети сохранилась информация, что предок Машковой был организатором Революционно-социалистической группы "Свобода", близкой по взглядам к эсерам, терроризировавшим представителей царского режима Российской империи в начале 1900-х годов. Историю своей прапрабабушки сестры планируют в октябре рассказать в Молдове.

До наших времен сохранился ее дневник, по мотивам которого будет показан моноспектакль.

"В 2015 году папа дал мне пожелтевшие страницы с напечатанным на пишущей машинке дневником (мемуарами) моей прапрабабушки Милы Зеленской, жены революционера из Харькова Е. А. Зеленского-Надеждина. Эти листки много лет хранились у отца в Новокузнецке. Их надежно прятали во время советской власти. Я всю ночь не спала – читала. Это была не только история невероятной любви и дружбы, но еще история моей страны, о которой мне не рассказывали в школе", – объяснила Машкова.

Ранее OBOZREVATEL писал, что знаменитый отец Марии – актер-путинист Владимир Машков – поддерживает войну и выступил на пропагандистском концерте-митинге в "Лужниках". Он публично обращался к дочери с требованием вернуться в Россию из США и попросить прощения у соотечественников за "предательство".

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