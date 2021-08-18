Дмитрий Гордон похвастался семейными снимками на море с детьми

Украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимками, на которых показал подросших дочерей и жену Алесю. Сейчас семья знаменитости отдыхает на море.

Соответствующие фото Гордон опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и оставили под постом комплименты.

Гордон позировал во время отдыха на камеру с женой Алесей, которая засветилась в бикини, и тремя дочерьми – Сантой, Алисой и Лианой. Девочки были одеты в яркие купальники, а сам ведущий появился перед подписчиками в пляжных шортах и с голым торсом.

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"Лето ок", – коротко подписал снимки Гордон.

Пользователям сети понравились новые фото с отпуска знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Милота", "Папина радость", "Идеальная семья", "Это называется счастье", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).

За свою журналистскую карьеру записал более 1000 интервью. Многодетный отец. Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимком, на котором засветился со своей супругой Алесей на отдыхе. Сейчас пара вместе детьми отправилась в отпуск на море.