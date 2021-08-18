Дмитрий Гордон похвастался семейными снимками на море с детьми
Украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимками, на которых показал подросших дочерей и жену Алесю. Сейчас семья знаменитости отдыхает на море.
Соответствующие фото Гордон опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и оставили под постом комплименты.
Гордон позировал во время отдыха на камеру с женой Алесей, которая засветилась в бикини, и тремя дочерьми – Сантой, Алисой и Лианой. Девочки были одеты в яркие купальники, а сам ведущий появился перед подписчиками в пляжных шортах и с голым торсом.
"Лето ок", – коротко подписал снимки Гордон.
Пользователям сети понравились новые фото с отпуска знаменитости. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"Милота", "Папина радость", "Идеальная семья", "Это называется счастье", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).
За свою журналистскую карьеру записал более 1000 интервью. Многодетный отец. Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимком, на котором засветился со своей супругой Алесей на отдыхе. Сейчас пара вместе детьми отправилась в отпуск на море.