Дмитрий Гордон засветил голый торс и похвастался отдыхом с женой в бикини. Фото

Украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон поделился с поклонниками снимком, на котором засветился со своей супругой Алесей на отдыхе. Сейчас пара вместе детьми отправилась в отпуск на море.

Они позировали в пляжных образах. Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Гордон появился перед подписчиками в темно-синих шортах с принтом в виде якорей, а его возлюбленная Алеся сидела возле него в белом купальнике, который подчеркнул подтянутую фигуру женщины. В кадре ведущий держал за волосы супругу, а она смотрела вдаль.

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"А вы так можете?" – поинтересовался Гордон у фанатов.

Пользователи сети оценили новое фото пары. Под публикацией они оставили множество комментариев.

"Мощь", "Крепкий мужчина", "Дмитрий, восхищаемся вашей эстетикой", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Гордон – украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" (с 1996 года), главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995–2019), основатель интернет-издания "ГОРДОН", обладатель двух золотых кнопок YouTube – "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона", депутат Киевского городского совета (2014–2016).

За свою журналистскую карьеру записал более 1000 интервью. Многодетный отец. Его жена – известная украинская журналистка Алеся Бацман.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Дмитрий Гордон поделился новыми фото, на которых позировал вместе со своей супругой Алесей Бацман. Они наслаждались морской прогулкой на яхте.