'Дизель Шоу' попали в новый скандал: комиков обвинили в показательном унижении женщин

Уже традиционно после хейта вокруг номеров студии "Квартал 95" в не менее громкие скандалы попадает "Дизель шоу". На этот раз актеры решили строить свой "юмор" вокруг стереотипов о женщинах и вызвать аплодисменты в зале, называя героиню скетча "шал*вой". План удался наполовину: живые зрители действительно почему-то хохотали, но вот интернет-юзерам было не смешно, а стыдно.

"Антонина" обвинила участников "Дизель шоу" в показательном унижении женщин. Под видео на YouTube можно найти много хороших отзывов, написанных часто из одного аккаунта, и замечания об удалении отрицательных сообщений.

Итак, один из номеров был посвящен олигарху и его новому телохранителю, который очень яростно защищает босса, однако не держит язык за зубами, а руки при себе. Особенно заметно это стало, когда в кадре появилась Яна Викторовна в исполнении Яны Глущенко.

Актрису завели на сцену, держа за горло и называя "шал*вой", что вызвало волну аплодисментов и смеха.

Второе дно было пробито, когда охранник, которого сыграл Егор Крутоголов, начал "обыскивать" женщину, щупая ее за грудь и наклоняясь перед собой. Позже в телефонном разговоре герой расскажет, что у Яны Викторовны "нет груди и задницы".

Какое-то время кажется, что пренебрежительно актрисе в скетче относится только один персонаж, но после этого свои истинные намерения демонстрирует и олигарх. В глаза женщине он рассказывает, что заинтересовался ее докладом и хочет предложить работу, тогда как в частном разговоре подтверждает, что пригласил женщину в других целях.

"Это уже третья женщина за неделю. Если у меня и сегодня не будет секса, то я тебя...", – начал актер.

В ответ охранник переспросил, знает ли женщина, что "ее будут чпокать", и дал наставления. Когда в диалоге Яна Викторовна признается, что догадывалась, "зачем взрослый мужчина зовет в номер взрослую женщину", олигарх называет ее "не только красивой, но и умной".

В общем, номер был не об этой "сладкой парочке", а об их охранниках. Однако безумное количество стереотипов в нем, с которыми ежедневно борются женщины, возмутили некоторых пользователей.

Ранее OBOZ.UA писал, новогодний выпуск "Квартала 95" настолько возмутил общество, что телеканалу "1+1" пришлось извиняться за шутки о "сиськадовске". Сразу после этого зрители подвергли критике выпуск "Дизель шоу", который буквально посвятили теме алкоголизма, который не высмеивали, а скорее поощряли. Кроме того, номера были перенасыщены сексистскими шутками, а также высмеиванием жителей оккупированных территорий, в частности, Крыма.

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