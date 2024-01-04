'Крымчане-предатели', 'бабохранилище' и алкоголизм. 'Дизель шоу' в новогоднюю ночь оскандалился не меньше, чем 'Квартал 95'

Программа "Дизель Шоу" уже не раз попадала в скандалы, а уровень юмора на шоу называли низкопробным. Впрочем, по мнению зрителей и критиков, дно было пробито в новогоднем выпуске 2024 года, который буквально посвятили теме алкоголизма, который не высмеивали, а скорее, поощряли. Кроме того, номера были перенасыщены сексистскими шутками, а также высмеиванием жителей оккупированных территорий, в частности Крыма.

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Четырехчасовой новогодний выпуск "Дизель Шоу" разобрали и проанализировали журналисты "Детектор медиа". Первое, на что они обратили внимание, – раскрытие темы алкоголизма в трех номерах общей продолжительностью более 50 минут. И неудивительно, ведь шоу спонсирует алкогольный бренд.

Мужчины-алкоголики и женщины-"церберы", не позволяющие пить "святой напиток", буквально пропагандируют алкоголизм. А самое страшное, что делают это даже с участием детей. Так, в одном из номеров персонаж актера Назара Заднепровского так сильно хочет выпить, что предлагает водку своему маленькому внуку. А когда тот отвечает, что ему всего 10 лет, "заботливый" дедушка уверяет: "Так я тебе всего 10 капель и налью".

"По всему концерту разбросаны продакт-плейсмент и прямая реклама алкогольного бренда. "Дизель шоу" подает алкоголизм не как опцию, а как обязательный атрибут праздника, как встроенное где-то в Y-хромосоме заветное желание настоящих мужчин, как украинскую традицию, понятную даже детям. Единственное осуждение, с которым встречаются алкоголики, – это стереотипная критика со стороны жен-церберов", – пишут в "Детектор медиа".

В одном из моментов ребенок также говорит: "Мама, а как же сало без холодненькой?" Таким образом, "дизели" показывают, что страсть к водке заложена в идентичности украинцев. Украинских мужчин показывают как бестолковых, туповатых и невероятно влюбленных в выпивку клоунов. В то время как женщин унижают откровенно сексистскими шутками. Сложно поверить, что речь идет не о российской пропаганде, которая пытается навязать украинцам комплекс неполноценности, а именно об украинском шоу в условиях террористической полномасштабной войны.

Кстати, тему войны в новогоднем выпуске, конечно, тоже не обошли. Упомянули, в частности, жителей оккупированного Россией Крыма. Номер знакомит зрителей с парой, которая в Новый год включает телевизор, а там новости об освобождении полуострова. Крымчан показывают предателями, которые пытаются быстренько переобуться.

Вот так "дизели" представляют крымчан: "Мы, жители Крыма, никогда никому ничего плохого не сделали. Мы только поддержали аннексию Крыма, участвовали в референдуме, голосовали за Единую Россию и поддержали СВО".

Крымчан показывают либо откровенно пророссийскими, либо быстро переобувающимися. И разве можно оспорить тот факт, что такой "юмор" тоже работает на руку российской пропаганде?

Возвращаясь от политических тем к бытовым, не можем не заметить примитивизм шуток о сексе, в частности, минете. Как пишут в "Детектор медиа", они разбросаны по всему четырехчасовому концерту с двумя концентрациями в виде номеров о снегурочке-секс-работнице и корпоративе с секс-работницами. Женщин называют "сосульками", подразумевая под этим отнюдь не ледяной сталактит. Они появляются на сцене с бананами, вульгарно его обыгрывая, а также пьют алкоголь так, чтобы полностью поместить бокал в рот.

"Дизели" постоянно шутят о том, что женщины дарят на Новый год только секс. Есть и такой вариант: "Деньги зарабатывает мужчина, подарки покупает мужчина, под елку кладет жена". Женщины в "шутках" этих юмористов примитивные создания, которые до сих пор мечтают о шубе, не могут работать, а только сидят на шее и "пилят" мужчину за то, что он пьет водку.

В одном из номеров, когда семейная пара занималась упаковкой подарков, все, что сделал мужчина, – это принес скотч, чтобы заклеили жене рот. Все это сопровождается очередными нелепыми шутками о "бабохранилище" и "старой сушке".

Кроме сексистских шуток, а также шароварщины и байрактарщины, которые сами "дизели", по всей видимости, считают "патриотизмом", замечаем также ксенофобные стереотипы. Так, в одном из номеров прозвучали шутки о Дедах Морозах в разных странах. В Румынии, например, по мнению юмористов, дедушка ездит на ослике, потому что "коня цыгане украли". А еврейский Санта не разносит подарки: "Если детям нужно, пусть сами и приходят".

Об унижении представителей ЛГБТ-сообщества также не забыли. В частности, посмеялись над Дедом Морозом, потому что у него нет бабушки, а значит, он "по дедушкам и поэтому так спешит на "голубой огонек".

"Детектор медиа" пришли к выводу: "Дизель шоу" выродилось в откровенно вредное явление. Стереотипы и модели, навязываемые этой программой во время семейного новогоднего просмотра, буквально деградируют людей. Программа нормализует нездоровые семейные отношения и сексизм, поддерживает плавную ксенофобию, распространяет российскую пропаганду. И, блин, это все-таки важно, шутит о говне, бухле и минете. Пока украинское общество развивается на глазах и вдохновляет иностранцев, "Дизель шоу" всеми силами, поддержанное алкогольным брендом и таблетками для потенции, воюет в другую сторону".

Как писал OBOZ.UA, в новогоднем выпуске шоу "Квартал 95" юмористы показали номер, который посвятили "девушке из Скадовска", ныне оккупированного россиянами, и "жителю Закарпатья". Смешить зрителей должны были ошибки русскоязычной украинки, стремящейся научиться грамотно разговаривать на государственном языке, но пока ей это не удается. Номер вызвал большой резонанс и возмущение в сети, а актерам пришлось извиняться.

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