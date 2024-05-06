'Квартал 95' высмеял эксначальника ТЦК Ровно, который целовался с коллегами в кабинете, но еще раз оскандалился. Видео

"Квартал 95" попал в новый скандал – на этот раз с пародией на любвеобильного бывшего начальника Ровенского ТЦК Александра Ярмошевича, о котором узнали в сети из-за страстных поцелуев с коллегами на рабочем месте. Украинцев поступок "Женского квартала" сильно разгневал не только происходившими на сцене действами, но и клишированными фразами, которые произносили актеры.

В этом номере актеры появились в пиксельной форме ВСУ, где рассказывали новой сотруднице, что поцелуи – это так называемая речь общения с начальником. Более того, почти все 9 минут, пока продолжается выступление, они едва ли непрерывно целуются. Соответствующий номер был опубликован в YouTube.

Притязания к коллегам актеры назвали "специальным шифром "ППО", который расшифровывается как "прикосновения, поцелуи, объятия". Таким образом, в ТЦК якобы хотят избежать утечки тайной информации.

Попытка поцеловать сотрудницу, как объяснили "новенькой" другие коллеги, означала желание начальника, которого сыграл комик Андрей Рыбак, "дать очень серьезную задачу: пойти в Главное управление безопасности и передать им документы по комплектации".

Во время выступления актеры лапают грудь и бедра, лезут на руки и даже облизывают уши. Именно язык играет наибольшую роль, ведь начальник "языком вычислил русскоязычную челюсть" и этим раскусил шпионку.

На вопрос "новой сотрудницы", что означает облизывание уха начальника, сотрудница ответила: "Это ему напомнило, что у нас проблемы с ухилянтами. Типа ухо... уклонять..."

Украинцы в соцсетях сильно возмутились дискредитацией украинских воинов, которые ежедневно борются за каждый клочок земли и культуру, которую позорят подобные "юмористические" номера. Блогер Процишин Богдан выразил свое возмущение в Facebook :"А работники ТЦК не хотят (в рамках корпоративной солидарности) посетить концерт "Квартала"?"

Журналистка "Детектора медиа" Лена Чиченина тоже разозлилась на своей странице относительно ужасного номера. В комментариях к обоим постам украинцы поделили их мнения:

"Если употреблять слово "под*рас" в единственном числе – будет "Арестович". Если "под*расы" – это "Квартал".

"Ой, а где же ржачное быдло? Со времен "еб*нитовых палочек" и "холодно, не хватает термоса" они там не меняются!"

"Что-то они долго готовили номер о ровенском начальнике ТЦК..."

"То ж передвижной цирк..."

"Жалкое зрелище. Однако ничего удивительного, это их уровень".

"Дна не существует".

"Этому есть край?"

"Позорно все это. Еще и осквернить форму ВСУ, в которой гибнут наши военные".

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети всплыло видео, на котором Кузьма Скрябин троллил "Квартал 95", назвав его "дуркой".

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