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Девочка умоляет о помощи: почему у самой старой матери в Украине отобрали дочь и что происходило в семье

Катерина Малай
Люди
2 минуты
2,5 т.
Девочка умоляет о помощи: почему у самой старой матери в Украине отобрали дочь и что происходило в семье

У 78-летней Валентины Подвербной из Чернигова, которую считают самой старой мамой Украины, забрали 12-летнюю дочь Анну-Марию. На днях в сети появился пост школьницы, в котором она умоляла о помощи, после чего на семью обратили внимание сотрудники ювенальной полиции.

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Накануне исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно отобрать ребенка у матери. Об этом сообщили журналисты "Суспільного" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Валентина Подвербная родила дочь в феврале 2011 года благодаря искусственному оплодотворению, на которое долго откладывала деньги. Более 12 лет назад ее история стала сенсацией, а пожилую маму преследовали СМИ.

Когда Анна-Мария повзрослела, общественности стало известно, что в семье не все ладится. Соседи Валентины рассказывали, что видели, как пожилая мать просила милостыню.

Женщина с дочерью приняли участие в программе "Один за всех", где ведущий проекта предложил лишить родительских прав украинку, поскольку, по его словам, она вела себя неприлично.

Девочка умоляет о помощи: почему у самой старой матери в Украине отобрали дочь и что происходило в семье

Начальник городского управления службы по делам детей Черниговского горсовета Елена Зинченко сказала "Суспільному", что Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы, ведь были обращения из школы относительно поведения девочки.

Сообщается, что в ноябре 2022 года на Валентину Подвербную составили два административных протокола – за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. Впрочем, уже в марте дело закрыли.

Девочка умоляет о помощи: почему у самой старой матери в Украине отобрали дочь и что происходило в семье

24 апреля 2023 года на странице Анны-Марии появилось сообщение с просьбой о помощи. Девочка рассказала, что мать издевается над ней физически и морально. В частности, рвет одежду ребенка, царапает, бьет, оскорбляет, не позволяет мыться и стирать свои вещи.

Девочка умоляет о помощи: почему у самой старой матери в Украине отобрали дочь и что происходило в семье

Школьница пожаловалась, что мать нецензурно ругается и "хочет довести ее до самоубийства".

"Ребенок в разговоре подтвердил то, что мать действительно выполняет такие действия, которые ему не нравятся, и он может совершить самоубийство. Это было при маме в квартире, при представителях", – рассказала Елена Зинченко.

В настоящее время ребенок находится в больнице. Маму ждет иск в суд. Именно он будет решать дальнейшую судьбу 12-летней Анны-Марии.

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