Девочка умоляет о помощи: почему у самой старой матери в Украине отобрали дочь и что происходило в семье

У 78-летней Валентины Подвербной из Чернигова, которую считают самой старой мамой Украины, забрали 12-летнюю дочь Анну-Марию. На днях в сети появился пост школьницы, в котором она умоляла о помощи, после чего на семью обратили внимание сотрудники ювенальной полиции.

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Накануне исполком Черниговского горсовета принял решение немедленно отобрать ребенка у матери. Об этом сообщили журналисты "Суспільного" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Валентина Подвербная родила дочь в феврале 2011 года благодаря искусственному оплодотворению, на которое долго откладывала деньги. Более 12 лет назад ее история стала сенсацией, а пожилую маму преследовали СМИ.

Когда Анна-Мария повзрослела, общественности стало известно, что в семье не все ладится. Соседи Валентины рассказывали, что видели, как пожилая мать просила милостыню.

Женщина с дочерью приняли участие в программе "Один за всех", где ведущий проекта предложил лишить родительских прав украинку, поскольку, по его словам, она вела себя неприлично.

Начальник городского управления службы по делам детей Черниговского горсовета Елена Зинченко сказала "Суспільному", что Подвербная и ее дочь постоянно были под контролем службы, ведь были обращения из школы относительно поведения девочки.

Сообщается, что в ноябре 2022 года на Валентину Подвербную составили два административных протокола – за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие. Впрочем, уже в марте дело закрыли.

24 апреля 2023 года на странице Анны-Марии появилось сообщение с просьбой о помощи. Девочка рассказала, что мать издевается над ней физически и морально. В частности, рвет одежду ребенка, царапает, бьет, оскорбляет, не позволяет мыться и стирать свои вещи.

Школьница пожаловалась, что мать нецензурно ругается и "хочет довести ее до самоубийства".

"Ребенок в разговоре подтвердил то, что мать действительно выполняет такие действия, которые ему не нравятся, и он может совершить самоубийство. Это было при маме в квартире, при представителях", – рассказала Елена Зинченко.

В настоящее время ребенок находится в больнице. Маму ждет иск в суд. Именно он будет решать дальнейшую судьбу 12-летней Анны-Марии.

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