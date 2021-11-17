Без эротики: Даша Астафьева в новом образе показала чувственную фотосессию

Украинская модель и певица Даша Астафьева приняла участие в чувственной фотосессии. Любительница сексуальных нарядов и откровенных снимков в этот раз позировала полностью одетой, сделав акцент на лице и эмоциях.

Новые фотографии появились в Instagram-аккаунте артистки. На черно-белых кадрах Астафьева смеялась и закутывалась в пальто (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Звезда оставила в посте цитату о любви. "Ты можешь быть у нее не первым, и не единственным…А можешь и не быть. Главное, чтобы она улыбалась", – написала модель.

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Кадры уже в первые часы после публикации собрали тысячи лайков и немало комментариев с комплиментами. Фанаты оценили красоту женщины и без оголенных частей тела.

"Красивая сильно!" "Бомба", – пишут в сети. Многие поклонники также отметили, как очаровательно улыбается модель.

Отметим, что на странице Астафьевой в социальной сети много откровенного контента. Она снималась полуобнаженной, в белье и купальниках, платьях с декольте и т.п.

А накануне певица поучаствовала в новой съемке для эротического журнала Playboy. Артистка позировала перед фотографами полностью обнаженной на белых простынях с бокалом в руке.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева – 36-летняя украинская модель, экс-солистка "NikitA", а с 2017 года – сольная артистка. Родилась в городе Покров (Днепропетровская область).

Выиграла титул Playmate of the Month юбилейного Playboy. В 2007 году фотосессию Астафьевой для украинского выпуска Playboy перепечатали 15 изданий журнала по всему миру.

Недавно Астафьева сообщила о разрыве пятилетних отношений с бизнесменом Артемом Кимом, которого подозревали в коррупции.

Что известно о скандальном Киме, который полгода провел под арестом, – читайте в нашем материале по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL писал о семи звездах, которые оскандалились из-за Playboy. Среди них – Настя Каменских, Даша Астафьева, Ким Кардашьян и другие селебрити.