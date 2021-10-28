Что известно о бывшем женихе Даши Астафьевой, который полгода провел под домашним арестом. Фото

Экс-бойфренд певицы Даши Астафьевой, бизнесмен Артем Ким является героем коррупционного скандала на 27 млн гривен, а также подозреваемым в соответствующем уголовном деле. Расследование было начато еще в 2012-м, в 2017 году состоялось задержание бизнесмена, но окончательные выводы суда и приговор все еще не озвучены.

Преступление касается ч.5 ст.27 и ч.5 ст.191 УК – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Киму грозит 7-12 лет тюрьмы с конфискацией, а также лишением права на срок до 3 лет занимать определенные должности, если вина будет доказана. OBOZREVATEL собрал главную информацию о скандальном бывшем возлюбленном Астафьевой.

41-летний Ким родом из города Южноукраинск Николаевской области. Публике стало известно об отношениях Артема и украинской певицы в 2016 году.

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Пара жила вместе, была помолвлена и даже планировала свадьбу, но торжество отменили из-за уголовного дела.

Публично мужчина представлялся как режиссер телевидения. Известно о его сотрудничестве с "Новым каналом" и "СТБ".

Артем является сыном экс-генерального директора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Виссариона Кима.

Именно тендер на закупку техники для Южно-Украинской атомной электростанции привлек внимание правоохранителей. По версии следствия, он незаконный, является результатом договора, а цены были существенно завышены – из-за чего государство потеряло около 27 млн гривен.

Во время указанной закупки директором АЭС был Ким-старший. Он проходит по уголовному делу как свидетель.

Артема детективы считают соорганизатором проведения тендера, в результате которого были незаконно растрачены бюджетные деньги.

"Задержанный, используя родственные связи с бывшим генеральным директором Южно-Украинской АЭС (входит в состав НАЭК "Энергоатом"), в течении 2012-2014 годов способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке электро-щитового оборудования, которые проводила атомная электростанция", – говорили в НАБУ. Это ведомство начало работать над расследованием в 2016-м.

Ким – не единственный подозреваемый, а стал 14-м задержанным по этому делу.

После суд выбрал Киму меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также запретил покидать страну. Арестован он был с августа по конец января 2018 года.

В феврале 2021 года Астафьева рассказывала, что ее парень на тот момент продолжал находится под следствием, но уже мог выезжать за границу.

При этом адвокаты Кима в суде настаивали: мол, выдвинутое подозрение необосновано, а обязанность сдать загранпаспорта препятствовал подозреваемому как в ведении предпринимательской деятельности, так и в личной жизни, так как его мать проживает в Черногории.

Добавим, что экс-солистка группы "NikitA" не уточнила, когда именно рассталась с Артемом. Певица только сказала, что теперь она "красивая свободная женщина".

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева – 36-летняя модель, певица, экс-солистка "NikitA", а с 2017 года – сольная артистка.

Родилась 4 августа 1985 года в городе Покров (Днепропетровская область).

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное фото артистки Даши Астафьевой в 2012 году. У 26-летней звезды в то время была короткая стрижка.