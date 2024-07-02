'Кто здесь включил патриотов?' Дмитрий Волканов и Анна Тульева устроили публичную перепалку из-за Верки Сердючки и ее выступления на русском языке

Певец Дмитрий Волканов, более известный как VOLKANOV, прокомментировал скандал с участием Верки Сердючки. В частности, экс-протеже Андрея Данилко вспомнил выступление поп-звезды на сцене столичного клуба с русскоязычными хитами.

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Тогда многие пользователи негативно отреагировали на репертуар Сердючки из-за языка оккупантов. Однако Волканов отметил в интервью Алине Доротюк: собственными глазами видел, как "великие патриоты" до последнего танцевали под русскоязычные песни.

"Я лично собственными глазами видел, как эти люди, которые писали все эти комментарии, они до последней песни стояли и танцевали. А потом включили "великих патриотов" и пришли домой писать эту херню", – выразил свое мнение исполнитель.

Певец добавил, что по этому поводу лучше обращаться к Данилко лично, ведь "он, наверное, знает, что он делает, он справедлив". "Можно врать в вышиванке, прекрасно воровать деньги, как это делают многие наши депутаты, а можно петь на русском языке в Осокоре и собирать сумасшедшие средства для помощи Вооруженным силам", – объяснил Волканов.

Ведущая влогов Евровидение Украина Анна Тульева, которая была автором вирусного ролика с концерта Сердючки, отреагировала на комментарий юноши. Она обвинила артиста в клевете, ведь в тот день покинула клуб сразу после того, как услышала русский со сцены.

"Все мужчины из моей семьи на передовой, брат был в плену и оба брата имеют награды за оборону Бородянки. Так кто здесь "включил патриотов"? – говорится в Insta-stories Тульевой. – На этом концерте я не могла остаться после услышанных русскоязычных песен, потому что просто тошнило от языка врага! У каждого по-своему, но у меня так среагировал на это даже организм!"

Впоследствии блогер вышла в соцсети и добавила: понимает, что Волканов не виноват, потому что просто высказал свое мнение. "Я очень эмоционально отреагировала, – сказала Тульева в ролике. – Я не могу назвать себя псевдо патриоткой. Я не понимаю, почему именно моя stories была проиллюстрирована в этот момент [интервью], потому что было множество людей, у которых была куча подобных мыслей". Журналистка призналась, что этот поступок был для нее оскорбительным, ведь она медийный человек.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что языковой омбудсмен объяснил, накажут ли Верку Сердючку за русскоязычные песни. На фоне скандала Андрей Данилко отменил выступление на АTLAS UNITED 2024 и объяснил, почему еще не украинизировал программу.

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