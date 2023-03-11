''Чувствую отвращение'': Тарас Тополя отреагировал на скандал со Щегелем и рассказал, каких людей презирает

Солист популярной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, которий пол года с другими участниками коллектива спасал защитников на Харьковщине, прокомментировал скандал вокруг юмориста Андрея Щегеля. Артист признался, что испытывает отвращение к людям, предавшим родину, или, например, считающим заработную плату бойцов ВСУ.

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Об этом он рассказал Алексею Суханому на YouTube. Певец не взялся называть конкретных имен, однако из контекста было понятно, о ком он говорит (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не из тех людей, кто публично будет ставить клеймо. Есть куча публичных людей, к которым я лично чувствую отвращение и презрение. К примеру, было интервью, то ли он какой-то юморист, то ли стендапер...", – начал Тарас Тополя.

Музыкант не смог вспомнить имя, однако Алексей Суханов понял, что речь идет о киевлянине Андрее Щегеле, который обманом сбежал из Украины в Турцию и заявил, что "это выбор – погибать", имея в виду украинских героев.

"Это же ретранслятор огромного количества таких, скажем так, "странных людей", которые считают зарплаты ВСУ. Они есть в обществе. Осуждать их я не могу, но имею право испытывать к ним отвращение", – добавил артист.

Напомним, на днях стало известно, что стендап-комик из Киева Андрей Щегель уехал из Украины в Турцию, где хвастается наличием трех повесток и оскорбляет украинцев. Министерство культуры отреагировало на заявления артиста и пообещало, что правительство рассмотрит более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.

Как писал OBOZREVATEL, в подобный скандал попал также украинский режиссер Тарас Голубков, получивший разрешение на выезд в Европу, а поехав в Москву снимать клип российской певице. В Минкульте прокомментировали его действия.

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