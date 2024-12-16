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"Чтобы люди больше знали". Ольга Сумская рассказала, какой необычный памятник установит своей известной маме на Байковом кладбище.

Оксана Гейдор
Люди
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'Чтобы люди больше знали'. Ольга Сумская рассказала, какой необычный памятник установит своей известной маме на Байковом кладбище.

Актриса Ольга Сумская, потерявшая маму в первые дни полномасштабного вторжения, рассказала, какой необычный памятник запланировала ей установить. Артистка хочет заказать на надгробие ритуальную табличку с QR-кодом.

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Об этом Ольга Сумская рассказала в интервью OBOZ.UA. Она также ответила на вопрос, участвует ли в процессе ее родная сестра, актриса Наталья Сумская.

"Сейчас занимаюсь памятником, – говорит Ольга Сумская. – Думаю установить QR-код на надгробии – сейчас делают такие таблички, с помощью которых можно открыть на смартфоне некролог или страницу памяти о покойном. Мне хочется, чтобы люди больше знали о творчестве моих родителей".

На вопрос, участвует ли в установке памятника маме старшая сестра Ольги – Наталья Сумская, с которой у артистки, как известно, непростые отношения, ответила: "Я пока не знаю, как будет".

"Чтобы люди больше знали". Ольга Сумская рассказала, какой необычный памятник установит своей известной маме на Байковом кладбище.

Анна Ивановна Сумская – украинская актриса, заслуженная артистка Украины. Работала в разных театрах и сыграла более 150 ролей. Артистка ушла в засветы в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в возрасте 88 лет в Киеве. Была похоронена 1 марта на Байковом кладбище рядом с мужем – народным артистом Украины Вячеславом Сумским, которого не стало в 2007 году.

"Чтобы люди больше знали". Ольга Сумская рассказала, какой необычный памятник установит своей известной маме на Байковом кладбище.

Вспоминая страшное время, Ольга рассказывала в интервью, что долго не могла найти ритуальную службу, работавшую в первые дни полномасштабного вторжения. Пришлось давать объявления в Facebook. В конце концов одна фирма отозвалась и вызвалась помочь. Хоронили известную артистку, по словам Ольги Сумской, родственники втроем – она с мужем, актером Виталием Борисюком и младшей дочерью.

"Чтобы люди больше знали". Ольга Сумская рассказала, какой необычный памятник установит своей известной маме на Байковом кладбище.

Семьи старшей дочери Анны Сумской на похоронах не было. Об этом стало известно, когда разгорелся скандал с племянником Ольги Сумской Вячеславом Хостикоевым. Актер дал интервью, в котором резко высказался о двоюродной сестре Антонине Паперной, проживающей в Москве и молчащей о войне. Артист рассказал, что звонил по телефону сестре, узнав о смерти бабушки, однако та не взяла трубку. Родная тетя не согласилась со словами племянника. Более того, она напомнила родственникам о том, что хоронила маму только со своей семьей, Натали с семьей на кладбище не было.

"Чтобы люди больше знали". Ольга Сумская рассказала, какой необычный памятник установит своей известной маме на Байковом кладбище.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская показала архивные фото своей мамы-актрисы. Она призналась, что благодарна ей за подаренную жизнь и за возможность "быть ее дочерью".

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте здесь на OBOZ.UA.

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