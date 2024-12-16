'Чтобы люди больше знали'. Ольга Сумская рассказала, какой необычный памятник установит своей известной маме на Байковом кладбище.

Актриса Ольга Сумская, потерявшая маму в первые дни полномасштабного вторжения, рассказала, какой необычный памятник запланировала ей установить. Артистка хочет заказать на надгробие ритуальную табличку с QR-кодом.

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Об этом Ольга Сумская рассказала в интервью OBOZ.UA. Она также ответила на вопрос, участвует ли в процессе ее родная сестра, актриса Наталья Сумская.

"Сейчас занимаюсь памятником, – говорит Ольга Сумская. – Думаю установить QR-код на надгробии – сейчас делают такие таблички, с помощью которых можно открыть на смартфоне некролог или страницу памяти о покойном. Мне хочется, чтобы люди больше знали о творчестве моих родителей".

На вопрос, участвует ли в установке памятника маме старшая сестра Ольги – Наталья Сумская, с которой у артистки, как известно, непростые отношения, ответила: "Я пока не знаю, как будет".

Анна Ивановна Сумская – украинская актриса, заслуженная артистка Украины. Работала в разных театрах и сыграла более 150 ролей. Артистка ушла в засветы в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в возрасте 88 лет в Киеве. Была похоронена 1 марта на Байковом кладбище рядом с мужем – народным артистом Украины Вячеславом Сумским, которого не стало в 2007 году.

Вспоминая страшное время, Ольга рассказывала в интервью, что долго не могла найти ритуальную службу, работавшую в первые дни полномасштабного вторжения. Пришлось давать объявления в Facebook. В конце концов одна фирма отозвалась и вызвалась помочь. Хоронили известную артистку, по словам Ольги Сумской, родственники втроем – она с мужем, актером Виталием Борисюком и младшей дочерью.

Семьи старшей дочери Анны Сумской на похоронах не было. Об этом стало известно, когда разгорелся скандал с племянником Ольги Сумской Вячеславом Хостикоевым. Актер дал интервью, в котором резко высказался о двоюродной сестре Антонине Паперной, проживающей в Москве и молчащей о войне. Артист рассказал, что звонил по телефону сестре, узнав о смерти бабушки, однако та не взяла трубку. Родная тетя не согласилась со словами племянника. Более того, она напомнила родственникам о том, что хоронила маму только со своей семьей, Натали с семьей на кладбище не было.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская показала архивные фото своей мамы-актрисы. Она призналась, что благодарна ей за подаренную жизнь и за возможность "быть ее дочерью".

Полное интервью с Ольгой Сумской читайте здесь на OBOZ.UA.

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