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Вячеслав Хостикоев рассказал о конфликте с тетей Ольгой Сумской из-за родственницы в России: каждый остался при своем мнении

Карина Вишнякова
Люди
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Вячеслав Хостикоев рассказал о конфликте с тетей Ольгой Сумской из-за родственницы в России: каждый остался при своем мнении

Звезда "Скаженого весілля 3", актер Вячеслав Хостикоев рассказал, почему поссорился со своей родной тетей – актрисой Ольгой Сумской. Конфликт возник в начале 2024 года.

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Как рассказал Хостикоев в программе "ЖВЛ представляет", он высказался о двоюродной сестре Антонине Паперной, проживающей на территории РФ и молчащей о войне. Заслуженная артистка Украины не согласилась со словами племянника, более того, они показались ей оскорбительными.

Вячеслав Хостикоев рассказал о конфликте с тетей Ольгой Сумской из-за родственницы в России: каждый остался при своем мнении

Сумская резко отреагировала на заявление родственника, поэтому наладить отношения не удалось. По словам актера, они не пытаются найти компромисс и пойти друг другу на встречу. Несмотря на то, что Хостикоев "отпустил конфликт", он был бы рад, если бы в будущем они все же нашли общий язык.

Вячеслав Хостикоев рассказал о конфликте с тетей Ольгой Сумской из-за родственницы в России: каждый остался при своем мнении

"Если где-то в будущем мы сможем до чего-то дойти, до какого-то мира, как-то найти общий язык, было бы неплохо. Для меня это уже так не болит, потому что я просто это принял, – говорит актер. – Не слышим друг друга и не хотим понимать. Каждый остался при своем мнении".

Вячеслав Хостикоев рассказал о конфликте с тетей Ольгой Сумской из-за родственницы в России: каждый остался при своем мнении

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Ольга Сумская ответила на наболевшие вопросы о дочери Антонине, которая живет в РФ и молчит о войне: российский паспорт, последняя встреча и "кровавые рубли".

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