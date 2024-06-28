Вячеслав Хостикоев рассказал о конфликте с тетей Ольгой Сумской из-за родственницы в России: каждый остался при своем мнении

Звезда "Скаженого весілля 3", актер Вячеслав Хостикоев рассказал, почему поссорился со своей родной тетей – актрисой Ольгой Сумской. Конфликт возник в начале 2024 года.

Видео дня

Как рассказал Хостикоев в программе "ЖВЛ представляет", он высказался о двоюродной сестре Антонине Паперной, проживающей на территории РФ и молчащей о войне. Заслуженная артистка Украины не согласилась со словами племянника, более того, они показались ей оскорбительными.

Сумская резко отреагировала на заявление родственника, поэтому наладить отношения не удалось. По словам актера, они не пытаются найти компромисс и пойти друг другу на встречу. Несмотря на то, что Хостикоев "отпустил конфликт", он был бы рад, если бы в будущем они все же нашли общий язык.

"Если где-то в будущем мы сможем до чего-то дойти, до какого-то мира, как-то найти общий язык, было бы неплохо. Для меня это уже так не болит, потому что я просто это принял, – говорит актер. – Не слышим друг друга и не хотим понимать. Каждый остался при своем мнении".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Ольга Сумская ответила на наболевшие вопросы о дочери Антонине, которая живет в РФ и молчит о войне: российский паспорт, последняя встреча и "кровавые рубли".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!