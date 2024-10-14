'Красоту передала дочерям': Ольга Сумская показала архивные фото своей мамы-актрисы, умершей в разгар вторжения России

Актриса театра и кино Ольга Сумская обратилась к своей покойной маме-актрисе Анне в день ее рождения и показала архивные черно-белые фото. Сегодня женщина могла бы праздновать свой 91-й год жизни, если бы не умерла через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России.

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Ольга Сумская опубликовала обращение в Instagram и рассказала, как сильно любит свою маму. Она признается, что благодарна ей за подаренную жизнь и за возможность "быть ее дочерью".

"14 октября... День рождения самой прекрасной мамочки в мире – Анны Ивановны... Разве можно описать словами тоску без тебя?! В сердце только море благодарности Богу за тебя! Спасибо за жизнь, родная... Нет минуты, чтобы я не думала о тебе. Господь подарил мне счастье быть твоей дочкой… Обнять, поцеловать, прижать к сердцу, поговорить обо всем на свете… Разве что во сне…" – написала актриса.

Матери Ольги Сумской, 88-летней Анны, не стало в ночь на 27 февраля 2022 года. Ее похоронили во вторник, 1 марта, в Киеве под звуки сирен.

Анна Сумская родом из села Катюжанка Киевской области. Она родилась 14 октября 1933 года. Образование получила в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работала во многих украинских театрах, а за ее плечами более 150 ролей.

Несколько фото своей мамы в период работы в разных актерских труппах Ольга Сумская опубликовала в InstaStories. В большинстве своем они сделаны в годы ее молодости.

"Какая красивая женщина, украинская красота", "Невероятная красота, которую передала своим дочерям. Какие корни, такие и семена. Светлая память вашей маме", "Какая красивая женщина. Даже в преклонном возрасте она была прекрасна", "Какая красивая, талантливая женщина, даже с фотографий чувствуется тепло и богатство ее души", – прокомментировали подписчики знаменитости.

Как писал OBOZ.UA ранее, актриса комментировала семейную ссору, которая произошла из-за отсутствия ее дочери Антонины Паперной, которая сейчас живет в России, на похоронах своей мамы. Тогда знаменитость реагировала на упреки своего племянника Вячеслава Хостикоева и сестры Натальи.

"Это все неправда. Я не верю в эти слова. Он дал интервью – и так откровенно об этом говорить, апеллировать к тому, почему Тоня не была на похоронах мамы. Как Тоня может долететь, если началось полномасштабное вторжение? Тоня прилетела на один день еще тогда, в 2021-м, на последний день рождения мамы, 14 октября, но был ли Слава на дне рождения? На похоронах не было их. Мы хоронили маму втроем. Почему? В самый страшный день мы должны были быть вместе", – делилась актриса.

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