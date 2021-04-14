15 прикладів кумедної дитячої логіки, яку дорослим не зрозуміти. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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4 хвилини
15,6 т.
Діти іноді потрапляють в кумедні ситуації

З малюками ніколи не буває нудно, адже у них дуже оригінальний погляд на життя. Діти постійно роблять божевільні витівки, до яких батьки зовсім не готові.

OBOZREVATEL зібрав найкумедніші ситуації, коли діти поводилися дуже дивно. У батьків виникло багато запитань.

Дитячі пустощі – найяскравіші згадки з дитинства.

Діти полюбляють кумедно одягати речі дорослих

Діти вирішили, що краще відпочити в коробці, ніж у комфортних кріслах.

Діти сидять у коробці

Іноді діти не встигають дійти до ліжка, щоб заснути.

Дівчинка втомилася і заснула прямо під час їжі

Батьки рідко розуміють деякі вчинки малюків, тому що самі вже забули про свої дитячі витівки.

Хлопець заснув зі слаймом, який прийняв форму його обличчя

Діти обирають чудернацькі пози під час сну.

Донечка прийняла комфортну позу за столом.

Донька в магазині взяла за руку манекенів, замість мами і тата.

Дівчинка переплутала батьків з манекенами

Сестра в образі вовка вирішила, що братик так швидше засне.

Дівчинка заколисує молодшого брата

Усі батьки знають, що діти падають на підлогу, особливо коли не хочуть слухатися.

Діти полюляють лежати на підлозі

Дівчинка хотіла саме цю модель іграшки. Тато здивувався, але купив її донечці.

Дівчинка обрала саме цю іграшку

Син у такій позі полюбляє дивитися мультики.

Хлопчик заліз в диван

Діти обожнюють ховатися за шторами і за сукнею мами.

Діти люблять ховатися

Малюк плаває у відрі з мутною водою, замість просторого басейну.

Хлопець обрав відро замість теплого басейну

Син одягнув ексклюзивний комбінезон, використавши штани батька.

Хлопчик вигадав собі комбінезон

Син поміряв підгузки своєї сестри.

Син поміряв памперси своєї сестри

Мама таємно сфотографувала донечку.

Дівчинка заснула у ванній

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