15 прикладів кумедної дитячої логіки, яку дорослим не зрозуміти. Фото

З малюками ніколи не буває нудно, адже у них дуже оригінальний погляд на життя. Діти постійно роблять божевільні витівки, до яких батьки зовсім не готові.

OBOZREVATEL зібрав найкумедніші ситуації, коли діти поводилися дуже дивно. У батьків виникло багато запитань.

Дитячі пустощі – найяскравіші згадки з дитинства.

Діти вирішили, що краще відпочити в коробці, ніж у комфортних кріслах.

Іноді діти не встигають дійти до ліжка, щоб заснути.

Батьки рідко розуміють деякі вчинки малюків, тому що самі вже забули про свої дитячі витівки.

Діти обирають чудернацькі пози під час сну.

Донька в магазині взяла за руку манекенів, замість мами і тата.

Сестра в образі вовка вирішила, що братик так швидше засне.

Усі батьки знають, що діти падають на підлогу, особливо коли не хочуть слухатися.

Дівчинка хотіла саме цю модель іграшки. Тато здивувався, але купив її донечці.

Син у такій позі полюбляє дивитися мультики.

Діти обожнюють ховатися за шторами і за сукнею мами.

Малюк плаває у відрі з мутною водою, замість просторого басейну.

Син одягнув ексклюзивний комбінезон, використавши штани батька.

Син поміряв підгузки своєї сестри.

Мама таємно сфотографувала донечку.

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