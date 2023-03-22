''Заявлял, что за Украину'': ''холостяк'' Топольский разозлил украинцев видео под российский трек

Главный герой реалити "Холостяк-12" Алекс Топольский, живущий на Бали и периодически публикующий патриотические заявления, оскандалился из-за российского трека. Бизнесмен опубликовал видео с песней AVG feat. Tatar – "Ножевой".

Видео дня

Ее исполняют российские артисты, права на треки которых принадлежат не вышедшему из рынка РФ французскому лейблу звукозаписи Believe Music. Пост появился на странице Топольского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под трек россиян "холостяк" соблазнительно позирует на фоне океана, демонстрируя вопросы подписчиков о своей новой девушке. Предприниматель хотел заинтриговать поклонников, но они обратили внимание именно на музыкальное сопровождение.

Многих пользователей разозлило, что Топольский якобы поддерживает Украину в войне с Россией, о чем часто напоминает, но не стесняется продвигать российскую музыку, используя ее для своего контента.

Под видео бизнесмена сразу начали появляться негативные комментарии, которые уже с утра исчезли. Вероятно, Топольский удалил замечания хейтеров.

"Серьезно? Война закончилась, мир-дружба-жвачка с рукож*пыми? Отписываюсь", "Руснявая музыка? Алекс, не ожидал от тебя такого", "Русский трек от российского исполнителя во время войны от человека, который заявлял, что она за Украину", "Алекс, вы в ТРО Бали слушаете русскую музыку?" "Кто музыку подбирал? Уволить немедленно", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Топольский провел День влюбленных с новой девушкой. Правда, он все же решил подержать интригу, так что лицо своей таинственной избранницы не показал.

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