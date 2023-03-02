''Холостяк'' продолжается'': Топольский устроил шоу со своего знакомства с девушкой и рассмешил подписчиков

Главный герой 12-го сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский поделился с подписчиками своей романтической историей знакомства с девушкой, подарившей ему "невероятные эмоции". Они познакомились несколько недель назад, но бизнесмен только сейчас решил приоткрыть занавес своей личной жизни.

Видео дня

И сделал он это необычным способом, который очень рассмешил его подписчиков. Топольский снял полноценное видео, где воспроизвел знакомство с загадочной девушкой и опубликовал его в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На камеру "холостяк" воспроизвел тот день, когда в любимом кафе на Бали увидел понравившуюся ему девушку. Топольский попытался передать свои эмоции и поведать историю в деталях.

Так, подписчики предпринимателя выяснили, что он через официанта передал девушке записку и пирожное. Как и полагается "сериалу", первый эпиод закончился тем, что она ответила украинцу, но что было в записке, он не озвучил.

Подписчики Топольского в основном посмеялись над его идеей и потролили актерскую игру "холостяка".

"Лютый кринж", "Такие вещи меня веселят ровно на столько, чтобы во время депрессии немного похвалить себя за адекватность", "Она ответила: "Я замужем", "Холостяк продолжается", "Дайте ему срочно "Оскар", "Когда у меня спросят, что означает слово "кринж", я покажу этого персонажа", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Топольский провел День влюбленных с новой девушкой. Правда, он все же решил подержать интригу, так что лицо своей таинственной избранницы не показал.

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