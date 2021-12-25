Оля Цыбульская вступилась за сериал 'Эмили в Париже', который выставил украинок воровками

Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская заступилась за создателей сериала "Эмили в Париже", которые в новых сериях продемонстрировали персонажа по имени Петра из Киева, которую изобразили воровкой. Артистка не разделяет критику обиженных украинцев и считает, что образ героини – художественная выдумка, которая не характеризует весь народ.

О своей позиции исполнительница рассказала в Instagram- stories, отметив, что не может молчать. Она также заявила, что стереотипные персонажи есть во многих кинопродуктах, однако это не повод устраивать скандал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Есть такая штука, как художественный вымысел. И персонаж – это, в первую очередь, конкретный образ, а не обобщенный портрет народа", – написала звезда.

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Цыбульская привела пример несколько стереотипных героев, которых во всех фильмах и сериалах изображают одинаково. В частности, в этот список попали итальянцы, которые всегда выставляют мафией, индусы – бедны и нищие, американцы, которые всегда уступают умственным способностям британцам и французы – ленивые и вечно флиртующие.

"Это не о том, чтобы оскорбить народ. Чаще эти стереотипы имеют мало общего с реальностью и созданы ради драматургии", – подчеркнула артистка, отметив, что это законы развлекательного контента.

Она также убеждена, что ни в одном фильме и сериале нет национальности, которую описали бы только с хорошей стороны. Исходя из этих мыслей, Оля не понимает почему украинцев обидел образ Петры.

"Это же не наше каноническое поведение и мы это знаем, так почему же нас так бомбит?", – спросила у подписчиков знаменитость.

Напоследок телеведущая заявила, что сериал – это не отчет ООН, поэтому в нем могут показывать "розовое небо, доллар по 8, идеальный секс и неправильных украинок".

Как сообщал OBOZREVATEL, комедийный сериал "Эмили в Париже" в одной из серий 2 сезона показали нового персонажа – Петру из Киева, которая причудливо одевается, ворует вещи и боится депортации.

Министерство культуры Украины заявило, что готовит жалобу киноплатформе Netflix, ведь такой образ героини унижает достоинство украинского народа.

На скандал уже отреагировала украинская актриса Ольга Сумская, заявившая, что испытала на себе предвзятое отношение иностранных режиссеров.

Коротко о звезде:

Оля Цыбульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен. В 2007 году стала победительницей первой украинской "Фабрики звезд" в составе дуэта. Замужем. Муж избегает публичности. По словам Цыбульской, история их любви началась еще в школе. 6 января 2015 года у пары родился сын Нестор.