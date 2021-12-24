Сумская прокомментировала скандал вокруг сериала 'Эмили в Париже': к нам относятся предвзято

Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская высказала свое мнение по поводу скандала вокруг сериала "Эмили в Париже". Во втором сезоне в одной из серий показали эмигрантку из Киева. Героиня воровала вещи в дорогом бутике и вычурно одевалась. По мнению народной артистки Украины, режиссеры-иностранцы относятся к нашим гражданам с предубеждением.

Звезда отметила, что в зарубежных кинокартинах украинцев довольно часто показывают в негативном ключе. Журналистам "Сегодня" она призналась, что на собственном опыте почувствовала предвзятое отношение иностранных режиссеров.

"Жаль, что украинок так представляют, это же формирует определенное воображение у зрителя. Я тоже играла в польском сериале работницу Оксану, хорошо хоть не воровку, а массажистку. Нас не очень положительно воспринимают, хотя в магазинах и кафешках многие наши ребята работают официантами, барменами, продавцами", – прокомментировала Сумская.

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Артистка заметила, что за границей к ней относились пренебрежительно. Исправить ситуацию, по ее мнению, можно лишь снимая собственный качественный кинопродукт, который будет конкурировать с западными фильмами и сериалами.

"Мы должны конкурентоспособное кино снимать, в котором украинцы преуспевали бы во всем, тогда и в мире мнение о нас будет другое", – подытожила знаменитость.

Напомним:

Премьеру второго сезона "Эмили в Париже" украинские зрители увидели 22 декабря. Многие остались разочарованными из-за героини по имени Петра. Режиссеры решили показать эмигрантку из Украины как невоспитанную воровку.

Сыграла Петру актриса родом из Украины Дарья Панченко, которая переехала в Париж в 19-летнем возрасте.

В Минкульте Украины отреагировали на скандал. Глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что направит руководству стриминговой платформы Netflix официальную жалобу.

Коротко о знаменитости:

Ольга Сумская – 55-летняя советская и украинская актриса, телеведущая. Родилась во Львове в семье актеров. Имеет звания Заслуженной и Народной артистки Украины (1997 и 2009).

Была замужем за актером Евгением Паперным (старше ее на 16 лет). В 1990 году родила от него дочь Тоню . После четырех лет отношений Ольга изменила Евгению с актером Виталием Борисюком . У них случился служебный роман во время работы над музыкальным спектаклем "Кандид".

Паперный узнал об измене. Он и Сумская развелись. После этого Ольга вышла замуж за Виталия. Больше 20 лет они вместе и воспитывают 19-летнюю дочь Анну.

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