Чапкис-младший опубликовал фото похорон отца

Сын известного украинского хореографа Григория Чапкиса – Грег – показал фото с похорон отца. На Байковое кладбище попрощаться с народным артистом приехали близкие родственники и несколько звездных коллег.

Грег Чапкис опубликовал соответствующий снимок на своей странице в Instagram-stories. Он запечатлел момент прощания присутствующих с его знаменитым отцом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что сын Чапкиса пришел проводить в последнюю путь отца вместе со своей сестрой Лилией и ее дочерью Викторией.

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Церемония прощания прошла в Национальной филармонии Украины с 11:00 до 13:00. Григория Николаевичапохоронили на Байковом кладбище. Его могила расположена рядом со знаменитыми украинцами: легендой киевского "Динамо" Виктором Матвиенко, оперным певцом Романом Майбородой, политиком, диссидентом Левком Лукьяненко и космонавтом Леонидом Каденюком.

Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса".

Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 40-летняя жена Чапкиса присутствовала на похоронах супруга. Об этом сообщил сын танцора Грег.