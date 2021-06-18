Чапкис-младший опубликовал фото похорон отца

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Сын Чапкиса показал фото с церемонии прощания с отцом

Сын известного украинского хореографа Григория ЧапкисаГрег – показал фото с похорон отца. На Байковое кладбище попрощаться с народным артистом приехали близкие родственники и несколько звездных коллег.

Грег Чапкис опубликовал соответствующий снимок на своей странице в Instagram-stories. Он запечатлел момент прощания присутствующих с его знаменитым отцом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что сын Чапкиса пришел проводить в последнюю путь отца вместе со своей сестрой Лилией и ее дочерью Викторией.

Фото с похорон Григория Чапкиса.
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Церемония прощания прошла в Национальной филармонии Украины с 11:00 до 13:00. Григория Николаевичапохоронили на Байковом кладбище. Его могила расположена рядом со знаменитыми украинцами: легендой киевского "Динамо" Виктором Матвиенко, оперным певцом Романом Майбородой, политиком, диссидентом Левком Лукьяненко и космонавтом Леонидом Каденюком.

Церемония прощания с Григорием Чапкисом.
Церемония прощания с Чапкисом.

Коротко о знаменитости:

  • Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса".

  • Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.

Грег со своим отцом Григорием.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 40-летняя жена Чапкиса присутствовала на похоронах супруга. Об этом сообщил сын танцора Грег.

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