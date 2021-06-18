Сын Чапкиса приехал в Киев на похороны отца. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Григорий Чапкис с сыном Грегом

Сын знаменитого украинского хореографа Григория ЧапкисаГрег – прилетел в Киев на похороны своего отца. Так, церемония погребения состоится 18 июня на Байковом кладбище.

О своем приезде Грег сообщил в личных Instagram-stories. Он опубликовал фото, на котором показал, как едет по дорогам города (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Попрощаться с Григорием Николаевичем можно будет с 11:00 до 13:00 в Национальной Филармонии Украины. Это будет открытая церемония для всех желающих.

Сын Чапкиса приехал на похороны отца
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Прощание с Чапкисом пройдет в Национальной Филармонии Украины

Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня на 92 году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти танцора стал преклонный возраст.

Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.

Украинский хореограф Григорий Чапкис

Также OBOZREVATEL собрал последние прижизненные фото Григория Чапкиса, которыми ранее делились дети хореографа в соцсетях.

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