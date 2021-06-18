Сын Чапкиса приехал в Киев на похороны отца. Фото

Сын знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса – Грег – прилетел в Киев на похороны своего отца. Так, церемония погребения состоится 18 июня на Байковом кладбище.

О своем приезде Грег сообщил в личных Instagram-stories. Он опубликовал фото, на котором показал, как едет по дорогам города (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

Попрощаться с Григорием Николаевичем можно будет с 11:00 до 13:00 в Национальной Филармонии Украины. Это будет открытая церемония для всех желающих.

Видео дня

Напомним, что Григорий Чапкис умер 13 июня на 92 году жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти танцора стал преклонный возраст.

Коротко о знаменитости:

Григорий Чапкис – украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины, судья телевизионного проекта "Танцы со звездами", руководитель "Школы танцев Чапкиса". Был четырежды женат. Четвертая супруга моложе Чапкиса на 51 год – она ровесница его внучки Анны Сафрончик.

Также OBOZREVATEL собрал последние прижизненные фото Григория Чапкиса, которыми ранее делились дети хореографа в соцсетях.