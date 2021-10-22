Режисера "Ералаша" арестовали за педофилию: что известно

Российский режиссер программы "Ералаш" Илья Белостоцкий попал в СИЗО после предъявления обвинений в развращении несовершеннолетних. Дома у 48-летнего создателя детской юмористической передачи, по данным СМИ, в ходе обыска нашли фото и видеоматериалы с обнаженными лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

Арест состоялся в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Кроме того, источник агенства сообщил: известного сценариста, продюсера и актера якобы подозревают также в изнасиловании.

Так, заявляется, что обвинение позже было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ - "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Эта статья предусматривает до десяти лет за решеткой.

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Коллега обвиняемого Дмитрий рассказывал РЕН ТВ, что Белостоцкий пропал с поля зрения год назад. Издание пишет, что задержание кинодеятеля могло произойти якобы 14 октября прошлого года, и все это время расследование продолжалось.

Так, в реестрах Пресненского суда Москвы есть уголовное дело о надругательстве над ребенком в отношении полного тезки Белостоцкого, где указана дата ареста мужчины.

Родные режиссера в свою очередь говорили, что в последнее время он болел и поэтому не появлялся на публике.

"Несколько лет назад мы снимали детское кино в Геленджике, больше я с ним отношений не имел. Так, технические моменты решали, переписывались – какая камера, какой компьютер", – рассказал знакомый мужчины.

Илья Белостоцкий родился в 1973 году в Челябинске. Является членом Гильдии кинорежиссеров России с 2002 года.

На телевидении работал как редактор, ассистент режиссера и режиссер, ведущий.

Кроме "Ералаша", среди его режиссерских работ детские программы "Сказание о Единороге", "Еще одна сказка о Золушке", "Бегство рогатых викингов", "Ералаш в кино", а также криминальный сериал "След".

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