Одна из любимых оперных певиц диктатора Владимира Путина Анна Нетребко, путешествующая по Европе со своими концертами, к сожалению ценителям русской культуры не сможет выступить в Люцерне, Швейцария. Причиной тому стал запланированный саммит мира и видение "угрозы общественному порядку".

Как сообщает швейцарская газета Luzerner Zeitung, женщина должна была выступать с ее мужем азербайджанским оперным певцом Юсифом Эйвазовым. Отменили концерт, который должен состояться 1 июня в Центре культуры и Конгрессов, по требованию регионального правительства из-за того, что Нетребко имеет противоречивое общественное восприятие и это может стать "угрозой общественного порядка".

"Концерт Анны Нетребко в ЦКК отменен после вмешательства правительства Люцерна. Лица, ответственные за ЦКК, увидели "угрозу общественному порядку". Отмена также связана с мирной конференцией в Бюргенштоке", – говорилось в сообщении.

Глобальный саммит мира запланирован на 15-16 июня в Бюргенштоке (в получасе езды от Люцерна), а посетят его лидеры около 100 стран мира. Конечно, Путина на конференции не будет, а тематикой станет вопросом мирного урегулирования войны России против Украины.

Напомним, что Анна Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на выборах, получала из его рук награды, выступала на открытии Олимпиады в Сочи и даже фотографировалась с флагом "Новороссии" вместе с одним из сепаратистских лидеров.

Ранее OBOZ.UA писал, что это не впервые отменяют концерт путинистки за границей. После начала полномасштабного вторжения России заменила Нетребко в постановке Метрополитен-опера украинка Людмила Монастырская, а с россиянкой контракт расторгли из-за поддержки путинского режима.

Уже позже она решила, что публичное осуждение войны поможет ей очистить репутацию и даже начала оправдываться при встрече с диктатором.

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