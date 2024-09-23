Бывший друг предательницы Анны Асти раскрыл ее настоящую позицию по войне в Украине: звонила по телефону, когда я был на фронте

Украинский юрист и общественный деятель Евгений Пронин рассказал, какую позицию по поводу войны в Украине имеет его бывшая подруга и певица Анна Асти (настоящее имя – Анна Дзюба), которая родилась в Черкассах, но переехала строить карьеру в Россию. Полномасштабную войну она встретила на Родине, но через некоторое время все же не выдержала "давления" украинского духа и сбежала в РФ. Пронин в этом году окончательно разорвал связи с Анной Асти, с которой дружил около 15 лет, и назвал ее предательницей.

Видео дня

Юрист вспомнил в интервью Сергею Лиховиде, что пытался уговорить певицу хотя бы маму вернуть из России в Украину, где у нее работа и семья, однако артистка отказала. После этой ситуации Пронин понял, что Асти избрала пророссийскую позицию в войне и перестала с ней общаться.

"Аня со своим мужем приехали где-то в середине февраля 2022 года в Киев, чтобы потом приехать в Одессу и снимать клип. Началось полномасштабное вторжение, она находилась некоторое время здесь, а потом приняла решение ехать в Россию. Когда она туда приехала, меня в телефонном разговоре спрашивала: "Что ты? Как ты?" Я уже тогда уехал на фронт. И я ей задал вопрос "Что ты будешь делать со своей жизнью?" Потому что у меня были какие-то рекомендации: ты можешь уехать сейчас в Эстонию, пересидеть там, у тебя же есть деньги. Ее мама на тот момент уехала в Россию смотреть за собаками и котами, когда она ехала в Украину. Говорю ей: "Маму нужно возвращать. Она живет и работает в Черкассах, у тебя там вся семья". Она достаточно однозначно сказала мне, что этого делать не будет. В тот момент у нас прекратилось общение", – вспомнил Евгений Пронин ситуацию, разорвавшую его дружеские отношения с предательницей.

Через некоторое время, по словам юриста, ему начали попадать новости о знаменитой "голой вечеринке" в России, которую организовывала блогер Настя Ивлеева, а Анна Асти была ее участницей. Позже в сети появилась информация, что запроданка получила российский паспорт и уехала с мужем из РФ.

"Я поймал себя на наблюдении, что уже несколько дней последней недели мне снится сон о том, что я ей пишу сообщение, в котором я с ней прощаюсь. Потому что мне нужно с ней попрощаться. И я воспринял это сначала, как навязчивую мысль, потому что оно мне попадает в новостях. А потом я просто сел и написал ей большое сообщение, в котором сказал, что нам нужно попрощаться: "Ты сделала свой выбор. Мы больше с тобой никогда не сможем общаться, видеться или пересекаться, поэтому прощай", – рассказал юрист.

Асти отреагировала на его сообщение и попросила прощения, что не оправдала надежд. Мужчина отметил, что певица из тех людей, которые вынашивают в себе гордыню и не извиняются за свои поступки.

"Она мне также ответила очень большим текстом, в котором написала, что ей жаль, что так получилось. И она извинилась, что не оправдала моих надежд, и сказала "Окей, это твое решение. Я не буду его нарушать и посягать на него. А Аня достаточно гордый человек. Это не тот человек, который извинится", – признался он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Пронин сообщал о своем разрыве с блогером Раминой Эсхакзай после 5 лет отношений и предложения жениться. Комментировать причину бывшая пара отказалась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!