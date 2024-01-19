Анна Asti сбежала из России из-за 'голой вечеринки': стало известно дальнейшие планы украинки-предательницы

Запроданка Анна Asti, которая родом из Черкасс, сбежала из России вместе с мужем после отмены концертов из-за "голой" вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Предательница решила переждать, пока скандал утихнет, чтобы снова вернуться к развлечению российской "элиты".

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Как сообщают пропагандистские СМИ, вынужденный отпуск артистки продлится до марта. Где именно сейчас находится Asti, неизвестно, однако отмечается, что Россию она с мужем покинула самолетом.

С отменой концертов, прейскурант на выступления Анны Дзюбы (настоящее имя) оскудел: цены на корпоративы певицы значительно снизились. До скандала гонорар запроданки составлял около четырех миллионов гривен, сейчас он едва достигает трех миллионов.

Известно, что самый масштабный концерт Asti, который должен был пройти в январе на одном из крупных курортов России, был перенесен на начало 2025 года. Также на март был запланирован тур предательницы, однако состоится ли он – под вопросом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Анна Asti откупилась у Кремля из-за "голой вечеринки" и что не так с ее российским паспортом.

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