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Анна Asti сбежала из России из-за "голой вечеринки": стало известно дальнейшие планы украинки-предательницы

Карина Вишнякова
Люди
1 минута
795
Анна Asti сбежала из России из-за 'голой вечеринки': стало известно дальнейшие планы украинки-предательницы

Запроданка Анна Asti, которая родом из Черкасс, сбежала из России вместе с мужем после отмены концертов из-за "голой" вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Предательница решила переждать, пока скандал утихнет, чтобы снова вернуться к развлечению российской "элиты".

Видео дня

Как сообщают пропагандистские СМИ, вынужденный отпуск артистки продлится до марта. Где именно сейчас находится Asti, неизвестно, однако отмечается, что Россию она с мужем покинула самолетом.

Анна Asti сбежала из России из-за "голой вечеринки": стало известно дальнейшие планы украинки-предательницы

С отменой концертов, прейскурант на выступления Анны Дзюбы (настоящее имя) оскудел: цены на корпоративы певицы значительно снизились. До скандала гонорар запроданки составлял около четырех миллионов гривен, сейчас он едва достигает трех миллионов.

Анна Asti сбежала из России из-за "голой вечеринки": стало известно дальнейшие планы украинки-предательницы

Известно, что самый масштабный концерт Asti, который должен был пройти в январе на одном из крупных курортов России, был перенесен на начало 2025 года. Также на март был запланирован тур предательницы, однако состоится ли он – под вопросом.

Анна Asti сбежала из России из-за "голой вечеринки": стало известно дальнейшие планы украинки-предательницы

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Анна Asti откупилась у Кремля из-за "голой вечеринки" и что не так с ее российским паспортом.

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