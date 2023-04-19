Планировали свадьбу: Рамина сообщила о разрыве со своим женихом после 5 лет отношений

Популярная украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай и ее бойфренд, известный адвокат Евгений Пронин объявили о разрыве. Отношения пары длились пять лет, а больше года назад юрист сделал знаменитости предложение на Мальдивах, и они готовились к свадьбе.

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Неожиданной новостью влюбленные, а теперь уже бывшие шокировали поклонников на личных страницах в Instagram. Они сразу закрыли комментарии под публикациями, дабы интернет-пользователи не спрашивали их о причинах расставания.

Впрочем, эксы заверили, что за пять лет отношений, которые они назвали самыми лучшими в своей жизни, у них не было измен, предательства и абьюза.

"Мы хотим сообщить, что мы больше не пара. Последние пять лет были самыми лучшими и самыми успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств", – сообщили Рамина и Евгений.

Они сразу обозначили, что не собираются комментировать причины своего расставания.

"Мы не хотим давать никаких комментариев по поводу причин нашего расставания. Грязного белья не будет. Хотим быть примером того, как взрослые люди принимают взвешенные решения! Спасибо друг другу за все", – резюмировали экс-влюбленные.

Стоит отметить, что на днях Рамина давала интервью, в котором призналась, что отменила свадьбу с Прониным, поскольку решила, что это не ко времени из-за войны. Впрочем, пара якобы собиралась устроить церемонию бракосочетания и торжество позже. Евгений недавно вернулся с передовой, где с оружием в руках сражался с оккупантами, а сама ведущая продолжает снимать контент о полномасштабной войне, посещая довольно опасные точки Украины, в частности, Бахмут. В связи с этим у Рамины, как призналась она сама, попросту не было времени начать подготовку к свадьбе, поэтому ее пришлось отложить на неопределенный срок.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица Камалия шокировала поклонников неожиданным признанием – она и ее муж, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур, решили развестись. Пара прожила в браке 20 лет. Вместе они воспитывали дочек-двойняшек, которым сейчас по девять лет.

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