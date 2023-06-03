Бывший Ани Лорак сыграл свадьбу с украинской визажисткой под Киевом. Фото

Бывший муж певицы Ани Лорак 45-летний Мурат Налчаджиоглу и 26-летняя украинская визажистка Лилия Реус в субботу,3 июня, сыграли свадьбу в одном из загородных ресторанов Киева. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом.

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Фото со свадьбы попали в сеть. Как видно на кадрах, территорию заведения украсили белыми розами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Ранее СМИ сообщили, что Мурат готовится к свадьбе с Реус. Публично о своих планах пара не объявляла.

Мурат и Лилия вместе почти 2,5 года. Бизнесмен предложил ей руку и сердце в сентябре 2021 года.

Налчаджиоглу имеет гражданство Турции, но после развода с Ани Лорак решил остаться в Украине. Он не раз признавался, что очень любит нашу страну.

У Лилии Реус есть дочь. Они часто путешествуют с Софией – дочерью Налчаджиоглу от брака с Ани Лорак.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак были в браке 10 лет, а в январе 2019 года стало известно об их разводе. Уже в 2020 году в сети стали появляться его общие фото с Реус.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Налчаджиоглу назвал Украину своим домом и заявил, что не уедет из страны. Здесь он строит не только отношения, но и бизнес.

– После скандального развода с Ани Лорак бизнесмен заявил, что кардинально решил изменить свою жизнь и уверен, что новые отношения – навсегда.