Бывший Ани Лорак сыграет свадьбу возле Киева: что известно о его избраннице. Фото

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу готовится к свадьбе с 26-летней украинской визажисткой Лилией Реус. Сообщается, что она состоится уже завтра, 3 июня, вблизи Киева.

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Об этом рассказали в Telegram-канале Harley Quinn. Публично свои планы относительно церемонии пара не разглашала. OBOZREVATEL решил напомнить, что известно об избраннице Мурата Налчаджиоглу (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным Harley Quinn, свадьба состоится в загородном ресторане. Предложение своей любимой бизнесмен сделал еще осенью 2021 года.

У Лилии Реус есть дочь. Они часто путешествуют с Софией – дочерью Налчаджиоглу и Ани Лорак. Судя по кадрам в блоге визажистки, девочки подружились. Влюбленные вместе отдыхают в Европе и на разных курортах.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак были в браке десять лет, а в январе 2019 года стало известно, что пара развелась. Уже в 2020 году в сети начали появляться его общие фото с Лилией Реус.

Ходили слухи, что в определенный период влюбленные разошлись, однако со временем воссоединились. В 2022 году бывший муж предательницы поддержал украинцев и вместе с избранницей приехал в столицу.

Мурат Налчаджиоглу назвал Украину своим домом и заявил, что не уедет отсюда на родину. В нашей стране он строит не только отношения, но и бизнес.

Как писал OBOZREVATEL, после скандального развода с Ани Лорак Налчаджиоглу заверил, что он кардинально решил изменить свою жизнь и уверен, что отношения с Лилией – это навсегда.

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