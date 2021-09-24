Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение визажистке: как она выглядит. Фото

Турецкий бизнесмен, бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей 25-летней возлюбленной. Его избранница показала кольцо с большим бриллиантом.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. Девушка коротко и лаконично подписала фото, оставив один смайлик в виде красного сердца (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Избранницу мужа Лорак зовут Лилия. В кадре показано, как на переднем плане Мурат держит ее за руку, а на безымянном пальце у нее блестит кольцо с большим бриллиантом. В этот момент Лилия позировала на фоне моря и гор в белом коротком топе. Она закрыла глаза, благодаря чему можно с лёгкостью рассмотреть ее макияж.

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Известно, что возлюбленная бизнесмена работает визажистом. Пара с весны 2020 года стала активно делиться совместными снимками в сети.

Однако в их отношениях возникали трудности, и они расставались. Тогда Мурат проводил больше времени с дочкой и экс-супругой, а Лилия выкладывала фото, как развлекалась сама. Но вскоре они снова сошлись и сейчас вместе находятся в Турции.

Стоит отметить, что Лилия немного похожа на бывшую жену Мурата: у нее темные волосы, выразительные глаза и такая же утонченная фигура, что не раз замечали пользователи сети.

Поклонники засыпали пару поздравлениями.

"Вау, мои поздравления. Наконец-то", "Будьте счастливы и любите друг друга", "Класс, поздравляю", "Когда свадьба? Супер пара", "Поздравляю", "Красивые", "Счастья вам", – пишут люди.

Напомним:

Мурат и Ани Лорак были женаты на протяжении десяти лет, а в январе 2019 года стало известно, что пара рассталась.

У экс-возлюбленных есть 10-летняя дочь София, которая учится в одной из самых элитных гимназий Москвы. За ее обучение певица платит 365 тысяч гривен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что недавно Ани Лорак отвела свою дочь Софию в российскую школу, откуда показала снимки с торжественной линейки.