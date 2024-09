Нам намекали: в сети нашли отсылку к преступлениям P. Diddy в песнях и сериалах

Многие мировые знаменитости в начале своей карьеры сотрудничали с американским продюсером и репером P. Diddy (настоящее имя – Шон Дидди Комбс), которого арестовали по подозрению в секс-торговле и рэкете без права внесения залога. Звезды давно знали, какими противозаконными делами занимается подозреваемый, но из-за страха резкого завершения карьеры никому не сообщали об увиденном или услышанном. Впрочем, некоторые из них делали исключения и в своем творчестве тонко намекали на проблему в шоубизе.

Что интересно, после задержания Дидди Комбса судьи отказались предоставить ему право на залог, потому что опасаются, что он будет запугивать свидетелей и других знаменитостей, готовых свидетельствовать против него. А пострадавшие – Джастин Бибер, Эминем, Дженнифер Лопес, Ашер, Снуп Догг и многие другие. Однако последние трое, скорее, были соучастниками преступлений P. Diddy, а не пострадавшими. OBOZ.UA собрал ситуации, когда знаменитости намекали на незаконную деятельность репера.

Джастин Бибер демонстрирует "белую вечеринку"

Как пишет Daily Mail, чаще всего в намеках о противозаконных поступках репера фигурировали именно его "белые вечеринки". Джастин Бибер еще в 2020 году якобы упомянул о них в своем клипе к песне Yummy.

"Некоторые фанаты убеждены, что его тема символизирует бурный путь Дидди Комбса и Бибера в мире развлечений. Видео начинается с того, что певец прибывает на полную богачей и вечеринку в то время, как маленькие дети развлекают гостей, играя на сцене симфонию с инструментами", – говорится в объяснении.

Подобный концепт имели "белые вечеринки" P. Diddy: на них приглашали богачей, а развлекали их проститутки младше 15 лет. Для каждой вечеринки Дидди Комбс имел два отдельных списка с приглашенными гостями. В первый входили самые популярные селебрити, которые появлялись на мероприятиях в белых образах от лучших модных брендов. Второй перечень посетителей был значительно меньше и в совсем другой "одежде" – только в купальниках и в дешевой обуви.

Во время этой вечеринки в клипе Джастина Бибера появляются танцоры, одетые в белую одежду, напоминающую "белые вечеринки" P. Diddy.

Известно также, что продюсер время от времени "ел фрукты из тела обнаженных женщин". А в видео Бибера камера делает акцент на гостях вечеринки, которых кормят фруктами, пирожными и прочей едой.

"Когда вечеринка заканчивается, одинокий Бибер остается за столом с растерянным видом, прежде чем появляется очищенная тарелка с его детской фотографией, что символизирует его невинность", – говорится в объяснении.

Намек на P. Diddy в "Сверхъестественном"

В 12 серии 6 сезона фанаты "Сверхъестественного" заметили, что концепция эпизода под названием "Словно девственница" также намекает на "белую вечеринку". По сюжету главные герои Дин и Сэм Винчестеры расследуют, почему группа девушек-подростков пропала без вести при таинственных обстоятельствах. В частности, в нем речь идет именно о девственницах.

Затем братья общаются с раненой молодой женщиной, сбежавшей от попытки похищения, и узнают от нее, что нападавший выглядел как большая летучая мышь. Пытаясь выяснить, кто скрывается за маской этого монстра, Сэм спрашивает Дина: "Что же это за существо, любящее девственников и золото?" На что Дин наспех отвечает: "P. Diddy". Тогда Сэм замечает: "Знаешь, это успокаивает. Я умираю на год, возвращаюсь, а ты все еще не забавен".

Эминем пел о P. Diddy

Эминем в своей песне Fuel с помощью игры слов пел об одном из преступлений P. Diddy – насилие.

We can just say

I'm like a R-A-P-E-R

Got so many S-As, S-As

Wait, he didn't just spell the word, "Rapper" and leave out a P, did he?

(Yep)

Пользователь соцсети TikTok обратила внимание на то, что эти строки звучат несколько иначе, чем это должно было быть, и сочетаются в другие слова.

Его деление слова rapper (рэпер) на буквы и их проговорение якобы похоже на слово rapist, что означает "насильник". As – указывает на "агрессию", ведь на английском полное слово звучит как aggress, а с него Эминем взял первую и последнюю букву. То есть полностью строка звучит как "имею так много агрессии".

"Подождите, он же не просто написал слово "рэпер" и пропустил "Р", не правда ли?" – говорится в следующей строке. Впрочем, в его конце зашифровано имя P. Diddy во фразе "P, did he".

"Симпсоны" на "белой вечеринке"

На "белой вечеринке" Дидди Комбса побывал даже Гомер из "Симпсонов" в 28 сезоне, выпущенном в 2019 году. Серию назвали "Великий Фетсби" с якобы намеком на легендарный фильм и книгу "Великий Гэтсби", где главный герой также устраивал пышные вечеринки. Однако в той, которую изобразили в "Симпсонах", все гости были в белой одежде. В эпизоде персонаж, похожий на Дидди, устраивает роскошное пати, на которое пригласил знаменитостей и светских людей.

Напомним, первой иск против преступлений P. Diddy подала его бывшая девушка Кассандра Вентура. Она говорила, что во время развратных вечеринок Шона Дидди Комбс неоднократно являлась жертвой жестокого обращения со стороны артиста.

Как сообщает People, еще одна фигурантка гуляний репера подала на него жалобу в Верховный суд Нью-Йорка в пятницу. Джейн Доу отметила: в течение четырех лет страдала от сексуального насилия.

Ранее OBOZ.UA рассказал, кто из звезд покрывал преступления голливудского продюсера P. Diddy. Список обвинений против него растет.

