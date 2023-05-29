'Было ощущение, что занижают баллы': интервью с менеджером TVORCHI о реакции на обстрел Тернополя, молчании артистов и низких оценках

Прямо перед выступлением украинской группы TVORCHI в Ливерпуле на Евровидении-2023 российские оккупанты обстреляли их родной Тернополь, что шокировало не только артистов, но и их команду. Звезды выступали на сцене с мыслями о терроризме РФ, поскольку узнали о неутешительных новостях за несколько минут до выхода на сцену. Менеджер музыкантов Юлия Могилюк поделилась, что они планировали обратиться к миру с призывом объединиться, но не сделали этого из-за стресса.

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Она также рассказала OBOZREVATEL, как возникла идея написать табличку "Тернополь", которую показали 160 миллионам зрителей, что украинцы думают о низких баллах от национального жюри и о других интересных деталях с бекстейджа Евровидения-2023. Подробнее об этом – читайте в нашем интервью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

– Когда вы узнали об ударе по Тернополю: до или после выступления?

"Мы с командой уже сидели на диване в зале и смотрели концерт, когда в пабликах начали появляться новости об обстреле Тернополя. Потом начали писать друзья, что Тернополь обстреливают. Это был шок, потому что все это время город жил относительно спокойно и обстрелов там там не было. И, конечно, мы понимали, что это напрямую связано с нашим выступлением на Евровидении. TVORCHI узнали об обстреле минут за 10 до выхода на сцену, уже на бекстейдже. Можно только представить, с какими эмоциями они выходили на сцену. Мы с Петром (ред. – Петр Заставный, продюсер группы) были в ужасном состоянии, потому что это и наш родной город".

– С какими мыслями ребята выходили на сцену, вы что-то вместе обсуждали?

"Конечно, мы обсуждали. В общем, это были эмоции. Ребята пришли после выступления к нам на диван очень обеспокоеные, расспрашивали о новостях. До самого голосования мы все сидели в пабликах, следили за ситуацией".

– Новости об атаке помешали выступить на сцене в Ливерпуле? У кого возникла идея показать табличку?

"Скорее, эти новости добавили эмоций и отчаянности в само выступление. Ребята вышли на сцену не за город, а за страну. У нас была цель – представить достойно Украину и свою музыку. До этого мы обсуждали возможные позиции на конкурсе, но в тот момент для всех нас соревнование отошло на второй план. Абсолютно все равно, какое у тебя место, когда твой родной город бомбят.

Идея с табличкой возникла у меня спонтанно. Мы хотели заявить о том, что сейчас происходит у нас в стране и поддержать родной город. Эфирного времени уже после выступления было мало. Мы знали, что нас покажут перед голосованием, поэтому очень быстро написали название города на табличке, которую принесли из гримерной. Прямой эфир на таких шоу идет с небольшой задержкой на случай форс-мажоров, и мы переживали, что табличку не покажут в эфире, но все удалось.

В тот же вечер об обстрелах Тернополя и других городов Украины написали все мировые медиа: BBC, Mirror, Reuters, SkyMedia и многие другие. Тернополь попал в поисковые тренды в Twitter. Это также был знак поддержки всех городов, которые в Украине бомбят каждый день. Не только нашего, но и Херсона, Запорожья, Харькова, Днепра. Важно, чтобы европейцы не забывали о войне и не забывали, что это не наш выбор. Как может быть в какой-то момент и не их выбор, если сейчас это не остановить".

– Хотел ли Джеффри сказать что-то на сцене?

"Джеффри готовил короткий месседж, но из-за волнения и новостей об обстреле Тернополя не сказал. Это были слова об объединении ради победы. Однако свой главный месседж мы донесли через выступление, через песню и номер. Для нас было важно рассказать миру со сцены о стальных сердцах и стальной воле украинцев, чтобы нас не жалели, а брали с нас пример. Стальной человек с планетой в руках – это прототип каждого украинца, защищающего человечество от зла. В номере много символизма, который туда заложил наш режиссер Олег Боднарчук. Например, отсылка к известному фото Дмитрия Казацкого, где изображен воин под лучом солнца в заблокированной "Азовстали". Желто-голубые цвета, люди-киборги..."

– Расскажите, как проходила подготовка к выступлению. Какое Евровидение на бэкстейдже?

"Евровидение на бэкстейдже – это огромная машина, где все происходит четко и по графику. Но даже в работе такой машины бывают сбои, в чем мы могли убедиться на собственном опыте. Были проблемы со звуком, который мы настраивали от репетиции к репетиции, и все равно не получили желаемый результат на выступлении. После каждой репетиции нас приглашали в отдельную комнату, где мы смотрели наш отснятый номер на экране и вносили правки. Сначала по звуку, потом по камерам, свету. В комнате работал таймер с обратным отсчетом – время, отведенное каждой команде на обсуждение. С каждой репетицией этот отрезок времени уменьшался. Соответственно, и правки вносились все меньше.

Нас удивило, что во время финальных репетиций и прогонов зал был полон. По факту, эти прогоны проходили так же, как и главный концерт, только без прямого эфира и голосования. Все в костюмах, с мейком, работают в полную ногу, тысячи зрителей в зале. В целом, все происходило очень профессионально. Для каждого артиста Евровидение – это супер-школа, которая поднимает его на несколько левелов вверх".

– На официальной церемонии открытия ребята вышли на бирюзовую дорожку в красно-черных костюмах с надписями имен. Что вы хотели передать через ваши костюмы?

"На костюмах были написаны реальные имена и вес недоношенных детей, которые родились во время войны, весом от 700 грамм до 1 кг 600 грамм, и выжили с помощью инкубаторов интенсивной терапии. Перед поездкой на Евровидение мы вместе с Visa и United24 запустили большой сбор на 10 миллионов гривен на такие инкубаторы. Выход на дорожку в этих костюмах был месседжем в рамках кампании.

Песня TVORCHI о стальных сердцах, и мы провели параллели, чтобы помочь маленьким детским сердцам биться, а также еще раз привлечь внимание международных медиа к войне в Украине. И это сработало. Большинство журналистов на красной дорожке спрашивали, что это за имена, что за цифры, и ребята рассказывали. О том, в каких условиях сейчас рожают женщины в Украине, в каком стрессе и тревоге вынашивают детей. В то время, когда все артисты прошли дорожку за час максимум, TVORCHI провели на ней 4 часа, поговорили со всеми медиа, которые там были, рассказали о сборе. За две недели в Ливерпуле они дали сотни интервью международным СМИ. Это был самый большой пласт работы. Значительно больше, чем подготовка к самому выступлению".

– С кем больше всего подружилась группа из участников Евровидения и кто лично для вас стал победителем?

"С большинством участников сложились теплые отношения. Хорошо общались с Бланкой Паломой из Испании, с Маэ Мюллер из Британии, с представителями Норвегии, Молдовы, Германии, Армении, Италии. Мы всей командой поддерживали финна. Он нас покорил своей харизмой, зал сходил каждый раз с ума од его "ча-ча-ча". Ну и его образ, подача, номер, индивидуальность – все было очень органично и круто. К тому же вне камер он такой же классный парень, как и на сцене".

– Выступление TVORCHI в сети называют самым стильным. Даже были комментарии, что это самый стильный номер Украины за всю историю участия в конкурсе. Как готовился номер?

"Основная подготовительная работа проходила в Киеве. Репетиции проходили в отдельном павильоне, где воспроизводились размеры сцены, устанавливалась декорация. У режиссера было несколько смелых и очень эффектных идей, которые мы тестировали в Киеве, и которые не попали на сцену в Ливерпуле, потому что их не утвердило Евровидение. Возможно, как-то нам удастся их реализовать на другом выступлении.

Мы получили очень много одобрительных комментариев как от журналистов, так и от людей из числа организаторов, и из команд других артистов по поводу нашего номера. Даже была ситуация, когда познакомились в лифте с режиссером номера Лорин, которая ставила еще два номера на конкурсе для других стран, и она сказала, что наш номер – ее любимый, что она в восторге от стилистики и вижуала. Это все заслуга команды. Кроме того, мы чувствуем друг друга. Есть синергия, что очень важно для хорошего результата".

– На какое место вы сами рассчитывали и как отреагировали на голосование жюри и зрителей, не было ли обидно из-за низких баллов от судей?

"У нас была цель – достойно представить страну. Мы понимали, что ни одному артисту не удавалось занять высокое место после предыдущего победного года, и в целом были готовы ко всему. Главное – не подвести своих. Но, как видим, нам удалось нарушить эту традицию, что не может не радовать. Огромная благодарность всем зрителям, проголосовавшим. Особенно, всем украинцам в разных концах света.

Во время голосования жюри было откровенно ощущение, что некоторые страны специально занижают нам баллы, чтобы точно перестраховаться, что мы снова не выиграем. Польша нам отплатила по полной за прошлый год, не дав ни одного балла, так что теперь у нас с ними 1:1. Но мы не обижаемся. Главное, чтобы они, как и другие, нам помогали одержать нашу главную победу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победительница Евровидения-2023 Лорин не подписала украинский флаг по просьбе делегации из Украины. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

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