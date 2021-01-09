Бузова вышла замуж: видео с церемонии на Мальдивах

Российская телеведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова вышла замуж за артиста Dava (Давида Манукяна). Пара сыграла церемонию на Мальдивских островах 8 января.

Видео с тайной церемонии бракосочетания Бузовой с Dava опубликовало издание Starhit. В ролике видно, как пара стояла на берегу океана возле шатра и праздничного стола, украшенных лепестками роз, а на фоне играл традиционный марш Мендельсона.

Для свадьбы на Мальдивах Бузова выбрала белое платье с бахромой, а ее избранник – белую рубашку и бежевые брюки.

Пока что ни артистка, ни ее возлюбленный не прокомментировали информацию о собственной свадьбе. Однако сама Бузова в Instagram намекнула на то, что она решилась на важный шаг в своей жизни. Звезда опубликовала фото с романтического ужина, на котором она появилась с букетом роз.

"Мы никогда не узнаем, что будет завтра. Поэтому, как говорит Ольга Игоревна: "Живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Жизнь – одна", – подписала звезда фото в Instagram.

Как отмечается в турах, где возможно оформить свадьбу на Мальдивах, церемония на островах не является официальной, поэтому брак не имеет законной силы в странах СНГ.

К слову, Бузова состоит в отношениях с Dava с 2019 года. Певица старше избранника на семь лет.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ольга Бузова согласилась записать совместный трек с украинской группой MOZGI.