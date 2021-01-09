Бузова вийшла заміж: відео з церемонії на Мальдівах

Російська телеведуча, співачка і колишня учасниця реалітішоу "Дом-2" Ольга Бузова вийшла заміж за артиста Dava (Давида Манукяна). Пара зіграла церемонію на Мальдівських островах 8 січня.

Відео з таємної церемонії одруження Бузової з Dava опублікувало видання Starhit. У ролику видно, як пара стояла на березі океану біля намету і святкового столу, прикрашених пелюстками троянд, а на тлі грав традиційний марш Мендельсона.

Для весілля на Мальдівах Бузова обрала білу сукню з бахромою, а її обранець – білу сорочку і бежеві штани.

Поки що ні артистка, ні її коханий не прокоментували інформацію про власне весілля. Однак сама Бузова в Instagram натякнула на те, що вона зважилася на важливий крок у своєму житті. Зірка опублікувала фото з романтичної вечері, на якому вона з'явилася з букетом троянд.

"Ми ніколи не дізнаємося, що буде завтра. Тому, як каже Ольга Ігорівна: "Живіть тут і зараз. Кайфуйте. Життя – одне", – підписала зірка фото в Instagram.

Як наголошується в турах, де можливо оформити весілля на Мальдівах, церемонія на островах не є офіційною, тому шлюб не має законної сили в країнах СНД.

До речі, Бузова перебуває у стосунках з Dava з 2019 року. Співачка старша обранця на сім років.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ольга Бузова погодилася записати спільний трек з українським гуртом MOZGI.