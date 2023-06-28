'Выглядит как принцесса Диана': неузнаваемый Дэвид Бекхэм поразил фото с мамой в молодости

Легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм ошеломил схожестью своей матери, Сандры Уэст-Бекхэм, с принцессой Дианой. Женщина 26 июня отпраздновала свое 73-летие и спортсмен показал редкий архивный кадр с родственницей. Фолловеры сперва подумали, что будущая звезда позирует рядом с Леди Ди.

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Снимок Дэвид распространил в Instagram. По традиции, он посвятил трогательные слова любимой женщине. На фотокарточке Бекхэма можно узнать с трудом. Он предстал в темном тренировочном костюме и со спортивной сумкой в руках. Сандра также надела костюм, только серого цвета, белую блузу и кожаную куртку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С Днем Рождения, мама, надеюсь, у тебя будет самый удивительный день, мы все тебя очень любим. Красивая прическа и велюровый спортивный костюм", – отметил бизнесмен. К слову, на фото ему около 14 лет.

Поклонники сразу же заприметили, что мать футболиста – копия принцессы Уэльской. "Чувак, она выглядит как принцесса Диана", "Сперва я подумал, что она – это принцесса Диана", "Леди Ди воскресла?", "У нее такая же прическа и внешность, как у принцессы Дианы", "Это принцесса Диана и ее сын Гарри", – читаем под публикацией.

К слову, Сандра Джорджина Уэст-Бекхэм (полное имя мамы футболиста) всю свою жизнь проработала парикмахером. Она была замужем за монтажником кухонь Дэвидом Эдвардом Аланом Бекхэмом, от которого и родила знаменитость. Кстати, супруг модели Виктории Бекхэм считает себя наполовину евреем.

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