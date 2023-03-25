Будет плясать, пока Кремль уничтожает украинцев: Ани Лорак объявила о гастрольном туре по России

Певица украинского происхождения Ани Лорак, продолжающая удивлять соотечественников своим поведением, решила подзаработать денег. Предательница анонсировала четыре концерта по России, которые перенесла с марта на апрель 2023 года. Путинистку не смущает, что пока она будет развлекать россиян, они будут лишать жизней мирных жителей нашей страны.

Видео дня

Расписание концертов Каролины появилось на ее официальном сайте. Так, уже 24 апреля она выступит в Воронеже. Стоимость билетов варьируется от 2000 рублей (955 гривен) до 10000 рублей (4800 гривен). Концерт в Ростове-на-Дону запланирован на 26 апреля, а в Краснодаре - на 27 апреля (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, Куек хочет ублажить и московскую элиту. Она выйдет на сцену столицы РФ 27 сентября. Минимальная цена билета – 2000 рублей (955 гривен), максимальная – 600000 (287 тысяч гривен, VIP-ложа). Однако таких билетов осталось только три.

В мае фанатка Путина посетит два города в Казахстане и столицу Узбекистана. В описании программы говорится о том, что зрителей ждут как давно "любимые", так и совершенно новые песни. "Обожаемые миллионами хиты предстанут в обновленном звучании", – пишут на сайте Лорак.

Напомним, мы недавно рассказывали, что вокалистка закрутила роман с испанцем Исааком Виджраку. "Творец позитивной кармы", как мужчина называет себя, бросил жену с двумя маленькими детьми ради Куек. Пара познакомилась на Ибице.

Ранее OBOZREVATEL показал, как Ани Лорак выглядела до концертной деятельности в России, и что с ней случилось в стране-агрессоре. Она поправилась и увлеклась бьюти-процедурами. Предательница каждый день сталкивается с хейтом украинцев, которые не могут ей простить замалчивание войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!