Известная украинская певица Ани Лорак, уже больше года умалчивающая о геноциде в родной стране и работающая в Россие, решила поделиться подробностями своего нового романа с испанцем. Знаменитость заявила, что он помог ей в сложный период.

Видео дня

Что за травмирующие события переживала певица, не трудно догадаться – ей пришлось столкнуться с последствиями своего молчания о войне в Украине. "Трогательной" историей исполнительница поделилась с российскими пропагандистами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Очевидно, знакомство с мужчиной по имени Исаак произошло, когда Ани Лорак сделала перерыв в творчестве и стала все чаще летать в Испанию. По словам артистки, там она искала "баланс".

"Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и вообще искала свой баланс. Человек помогал. Он, можно сказать, мой учитель, вдохновитель", – поделилась предательница Украины.

Как можно понять, учитель и вдохновитель звезды не намекнул ей на то, что войну, геноцид и терроризм следует осуждать. Поэтому Ани Лорак продолжает выпускать русскоязычные песни и рекламировать их, приезжая в страну-террористку.

Напомним, ровно месяц назад певица впервые рассекретила своего нового кавалера, которым оказался темнокожий "творец позитивной кармы" и "философ радости". Влюбленные устроили совместную фотосессию.

Ранее Лорак показала, что отправилась на отдых в Испанию, откуда поделилась снимками с набережной на фоне моря, назвав это место своим домом. В сети резко отреагировали на публикацию артистки.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что Ани Лорак в Instagram устроила благотворительный концерт, чтобы "помочь тем, кто в этом нуждается". Подопечными ее фонда стали семьи, дома которых были разрушены. Исполнительница скрыла все данные о них, кроме фамилии и номера карты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!