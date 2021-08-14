Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде после отказа отца от опекунства. Видео
Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео в пикантном комбинезоне в мелкую сетку после того, как ее отец согласился отказаться от опекунства над дочерью.
Энергичный танец под музыку Спирс показала поклонникам на своей странице в Instagram (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы). Фанаты отметили, что таким образом знаменитость реагирует на заявление ее отца о том, что он отказывается быть ее опекуном.
Так, в кадре 39-летняя исполнительница предстала в черном обтягивающем комбинезоне в мелкую сетку, показав свои формы. На видео Спирс позировала с насыщенным макияжем smoky-eyes, а длинные прямые волосы распустила.
Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс Джейми согласился отказаться от опекунства над своей дочерью. Однако адвокат мужчины заявил, что для этого "нет реальных оснований" и решение принято только из-за публичного спора между семьей, который стал противоречить интересам поп-звезды.
Напомним:
Опека над артисткой была установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.
В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства.
В июле 2021 года Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил просьбу певицы лишить права на опекунство ее отца. Позже стало известно о желании Джейми Спирса снова отправить дочь в психическую больницу.
В итоге фанаты знаменитости начали резко критиковать в сети судью, принимавшую решение. Некоторые пользователи даже желали женщине смерти.
Коротко о знаменитости:
Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бритни Спирс удивила поклонников новым снимком, на котором позировала обнаженной. Она была запечатлена в ванной комнате и стояла спиной к камере.