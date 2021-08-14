Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде после отказа отца от опекунства. Видео

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде после отказа отца от опекунства. Видео

Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео в пикантном комбинезоне в мелкую сетку после того, как ее отец согласился отказаться от опекунства над дочерью.

Энергичный танец под музыку Спирс показала поклонникам на своей странице в Instagram (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы). Фанаты отметили, что таким образом знаменитость реагирует на заявление ее отца о том, что он отказывается быть ее опекуном.

Так, в кадре 39-летняя исполнительница предстала в черном обтягивающем комбинезоне в мелкую сетку, показав свои формы. На видео Спирс позировала с насыщенным макияжем smoky-eyes, а длинные прямые волосы распустила.

Видео дня
Энергичный танец под музыку Спирс опубликовала на странице в Instagram

Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс Джейми согласился отказаться от опекунства над своей дочерью. Однако адвокат мужчины заявил, что для этого "нет реальных оснований" и решение принято только из-за публичного спора между семьей, который стал противоречить интересам поп-звезды.

Напомним:

  • Опека над артисткой была установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.

  • В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства.

Коротко о знаменитости:

  • Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бритни Спирс удивила поклонников новым снимком, на котором позировала обнаженной. Она была запечатлена в ванной комнате и стояла спиной к камере.

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