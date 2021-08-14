Бритни Спирс станцевала в откровенном наряде после отказа отца от опекунства. Видео

Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео в пикантном комбинезоне в мелкую сетку после того, как ее отец согласился отказаться от опекунства над дочерью.

Энергичный танец под музыку Спирс показала поклонникам на своей странице в Instagram (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы). Фанаты отметили, что таким образом знаменитость реагирует на заявление ее отца о том, что он отказывается быть ее опекуном.

Так, в кадре 39-летняя исполнительница предстала в черном обтягивающем комбинезоне в мелкую сетку, показав свои формы. На видео Спирс позировала с насыщенным макияжем smoky-eyes, а длинные прямые волосы распустила.

Видео дня

Ранее стало известно, что отец Бритни Спирс Джейми согласился отказаться от опекунства над своей дочерью. Однако адвокат мужчины заявил, что для этого "нет реальных оснований" и решение принято только из-за публичного спора между семьей, который стал противоречить интересам поп-звезды.

Напомним:

Опека над артисткой была установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.

В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бритни Спирс удивила поклонников новым снимком, на котором позировала обнаженной. Она была запечатлена в ванной комнате и стояла спиной к камере.