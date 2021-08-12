Фанаты Бритни Спирс угрожают смертью судье по делу о ее опеке

Поклонники известной американской певицы Бритни Спирс остались возмущены недавним решением судьи Бренды Пенни (Верховный суд округа Лос-Анджелес). На прошлой неделе она не стала отстранять отца певицы – Джейми Спирса – от опекунства.

Судья отклонила просьбу Бритни об экстренном слушанье по этому вопросу, не приведя никаких конкретных аргументов, пишет TMZ. Количество недовольных людей после принятого решения стремительно выросло.

Многие пользователи сети стали писать оскорбительные слова в сторону Бренды Пенни, а некоторые пожелали судье "расстаться с жизнью".

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"У меня такое чувство, что эту судью Бренду Пенни ждет ужасная загадочная смерть #freebritney", – написал один из недоброжелателей.

На это отреагировали правоохранительные органы. В полиции заявили, что отныне будут следить за онлайн-активностью поклонников звезды.

Окончательное решение по делу опекунства будут принимать в конце сентября.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что отец Бритни Спирс не планирует отказываться от опекунства. Кроме того, он обсуждал возможность вернуть дочь на лечение в психиатрическую больницу.