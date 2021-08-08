Отец Бритни Спирс хочет снова отправить певицу в психбольницу

Отец известной американской певицы Бритни Спирс Джейми на новом судебном заседании заявил, что не планирует отказываться от опекунства, чего требует сама знаменитость. Кроме того, он обсуждал возможность вернуть дочь на лечение в психиатрическую больницу.

Так, по словам Джейми, ранее он созванивался с ассистенткой певицы Джоди Монтгомери, которая жаловалась на поведение Бритни, аргументируя это тем, что она якобы не принимает лекарства и не прислушивается к рекомендациям врачей. Об этом сообщает издание Page Fix.

Однако со своей стороны Джоди и ее адвокат заявили, что отец Спирс специально исказил информацию, чтобы использовать это в своих интересах.

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К слову, опека над артисткой установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.

В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, судья Верховного суда Лос-Анджелеса (США) отклонил просьбу американской певицы Бритни Спирс лишить права на опекунство ее отца – Джейми Спирса. Таким образом артистка признана "неспособной управлять своими финансовыми ресурсами, противостоять ненадлежащему влиянию или мошенничеству". Однако Спирс может подавать дальнейшие прошения.