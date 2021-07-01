Бритни Спирс проиграла суд: звезда остается под опекой своего отца

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса (США)отклонил просьбу американской певицы Бритни Спирслишить права на опекунство ее отца – Джейми Спирса. Таким образом артистка признана "неспособной управлять своими финансовыми ресурсами, противостоять ненадлежащему влиянию или мошенничеству". Однако Спирс может подавать дальнейшие прошения.

Следующее слушание по делу назначено на 14 июля. Не исключено, что певица продолжит борьбу. Об этом сообщает издание Variety.

Решение было принято после того, как Бритни явился в суд в прошлую среду, чтобы подать свое заявление. Знаменитость публично призналась в том, что подвергалась эксплуатации и "издевательствам" со стороны отца.

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Отметим, что опека над артисткой установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.

В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства. Нынешнее решение суда касается именно этого прошения.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 68-летний отец Бритни Спирс живет в обыкновенном трейлере. Несмотря на то, что мужчина контролирует огромное состояние звезды, которое оценивается в 60 миллионов долларов, он ведет очень скромный образ жизни.