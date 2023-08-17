Бритни Спирс разводится с мужем после года брака: СМИ назвали причину

Таблоиды узнали, что 41-летняя американская певица Бритни Спирс и 29-летний фитнес-тренер Сэм Асгари на грани развода. По данным инсайдеров, они уже разъехались и со дня на день готовятся подать заявление в суд.

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Причиной якобы стали слухи об измене исполнительницы, пишет TMZ. Громкая ссора между влюбленными закончилась решением о расторжении брака (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным таблоида, Сэм Асгари набросился на звезду с обвинениями в неверности, но имеют ли они какую-либо почву, точно неизвестно.

Кроме этого, сообщается о якобы агрессивном поведении певицы во время ссор. По словам анонимных источников, она могла не только кричать на мужа, но и ударить его. На фоне новости о разводе появилась другая "сенсационная" информация, связанная с брачным договором.

Бритни Спирс заставила Асгари подписать документ, предполагавший, что он не претендует на заработанное ею до свадьбы состояние. Таким образом, после развода фитнес-тренер не получил бы круглую сумму.

Впрочем, PageSix заявили, что экс-возлюбленный Спирс грозится обнародовать "очень позорную информацию" о певице, если контракт не будет пересмотрен. Команда и друзья артистки называют это шантажом и уверены, что все состояние и тайны певицы хорошо защищены законом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Бритни Спирс вышла замуж за Сэма Асгари 9 июня 2022 года. Церемония, которую, по сообщениям инсайдеров, звезда очень ждала, чуть не сорвалась из-за ее бывшего мужа.

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